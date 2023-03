Dětské lázně nám v cizině závidí. Do kdy jsou zdarma a proč patří ke špičce v Evropě, vysvětluje lékař

Lidovky.cz: Jak si stojí Česká republika, co se týče lázeňství? Patříme stále ke špičce v Evropě?

Určitě. Lázeňství je odvětví, které je u nás na takové výši, že nám ho širší Evropa může závidět. Máme nastavenu opravdu vysokou úroveň a na rozdíl od řady zemí kolem nás jsou lázně u nás dostupné i za úhradu ze zdravotního pojištění. To není ve světě úplně běžné.

Lidovky.cz: Ale do lázní můžu jet i za své na regenerační dovolenou.

Ano, a o tyto pobyty je velký zájem. Tento trend sledujeme v posledních dvou dekádách, kdy samoplátců stále přibývá. A po covidu je to znát ještě výrazněji – lidé o sebe více pečují, zřejmě si uvědomují, že zdraví je hodnota, se kterou se nedá jen tak hazardovat, a stejně tak jako investují do servisu auta, měli by investovat i sami do sebe.

Lidovky.cz: Kolik lázní v Česku máme?

Máme tady 34 lázeňských míst či měst, v nichž je 85 poskytovatelů lázeňské péče. Jde o jednotlivé lázeňské hotely, ale i velké komplexy či společnosti provozující všechny hotely a lázeňské budovy ve městě. Většina lázeňských míst je z geologických důvodů koncentrována kolem hranic, většinou v podhorských oblastech, kde se nacházejí léčebné zdroje, jako jsou prameny, peloidy (“bahna“ – pozn. red.) a podobně.