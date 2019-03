Teenagery láká víc internet než alkohol, říká odborník

V připravované národní strategii protidrogové politiky chceme věnovat zvýšenou pozornost nadužívání internetu a hraní počítačových her, říká docent Viktor Mravčík, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti.

LN V poslední výroční zprávě uvádíte, že u nás přibývá hazardních hráčů. Čím to je?

Hodně to souvisí se zvýšenou nabídkou číselných a okamžitých loterií, zejména pak s narůstajícími možnostmi online hraní. Kvůli automatům, kurzovým sázkám nebo kasinovým hrám už dnes nemusíte chodit do herny nebo sázkové kanceláře. Stačí se posadit doma k počítači. Přitom právě online hraní považujeme za velmi rizikové.

LN Proč je právě online hraní tak nebezpečné?

Dostupnost hazardních her hraje při vzniku závislosti velkou roli stejně tak jako třeba rychlost, s jakou na nich můžete hrát. Zákon o hazardních hrách proto provozovatelům těchto zařízení v hernách nebo kasinech nařizuje povinné přestávky, aby hráči museli hru přerušit, a snížili tak frekvenci sázení. Doma u počítače ale žádné takové omezení neplatí. Můžete hrát 24 hodin denně a k tomu ještě třeba neomezeně konzumovat alkohol, pod jehož vlivem je hraní mnohem rizikovější.

LN Kdy se dá už hovořit o hráčské závislosti?

Hráčská porucha se vyvíjí postupně. Charakteristické pro ni je, že hráč ztrácí kontrolu nad hraním. Rozhodující jsou přitom hlavně dva aspekty – ztráta času tráveného hrou a finanční ztráty. Zpočátku jsou hráči ekonomicky aktivní, vydělávají, aby mohli splácet dluhy a měli na další sázky. Postupně však ztráty narůstají, přičemž hranice, kdy už to nezvládnou, je individuální. Hráči také velmi často podléhají takzvaným hráčským omylům.

LN Co to znamená?

Mají zkreslené představy o tom, jak hry fungují a jakou mají šanci na výhru. Žijí například v domnění, že hrací automat je něco jako bankomat, který vám vydá finanční obnos, jejž jste do něj předtím vložila. Věří i na různá znamení, která jim přinášejí štěstí ve hře. Dále je pro rozvoj problémového hráčství důležitý jev zvaný dohánění ztrát. Ten je založen na tom, že vysoká finanční ztráta je psychologicky vnímána velmi negativně a hráči jsou okamžitě ochotni opět vsadit vysoké částky, aby ji vyrovnali. Ve skutečnosti však prohru dalšími sázkami obvykle prohlubují.

LN Komu hrozí hráčská závislost nejčastěji?

Nejvíc ohroženi jsou mladí muži do čtyřicítky, kteří při hře snadno ztrácejí kontrolu nad svým časem. Zvýšené riziko mají osoby socioekonomicky znevýhodněné, riziková je třeba nabídka hazardu v sociálně vyloučených lokalitách. Také jsou to profesní skupiny, které pracují s hotovostí. Ať už to jsou třeba zaměstnanci v pohostinství nebo obchodníci s realitami, zvlášť když mají volnou pracovní dobu. Hráčská závislost se ale nevyhýbá ani lidem, kteří pracují přímo v hazardním průmyslu, v hernách, kasinech.

LN Jaké zdravotní problémy tato závislost způsobuje?

Velice časté bývají úzkostnědepresivní poruchy, kterými podle našich zjištění trpí před léčbou většina problémových hráčů. Souvisí to nejen se zadlužením, ale i s tím, že tito lidé mnohdy řadu let vedou takzvaný dvojí život, a mají proto velmi narušené vztahy se svými blízkými. Za nejpalčivější problémy považují právě tyto narušené vztahy a také finanční ztráty. Několikanásobně náchylnější, než je běžné v obecné populaci, jsou problémoví hráči také k užívání návykových látek a k sebevraždám.

LN V poslední době se hodně hovoří také o závislosti na počítačích a sociálních sítích. Jaké jsou vaše dosavadní poznatky?

Jde o poměrně nový fenomén, který jsme zatím systematicky nemonitorovali. Dílčí výsledky máme pouze z nedávné evropské studie ESPAD, které se účastníme ve čtyřletých intervalech již od roku 1995. Je zaměřena na šestnáctileté lidi, kterých se ptáme na užívání návykových látek, na to, jak tráví volný čas, a v poslední vlně z roku 2015 rovněž podrobně na aktivity na internetu a hraní počítačových her.

LN A co jste zjistili?

Zajímavé bylo zjištění, že ve srovnání s předchozími vlnami v poslední době u teenagerů dramaticky klesly zkušenosti s užíváním alkoholu, tabáku nebo konopí. Souvisí to mimo jiné také s tím, že mladí lidé už nechodí tak často jako dřív se svými vrstevníky ven, kde mají možnost se k návykovým látkám dostat. Raději spolu komunikují online než osobně. Je pravděpodobné, že zkušenosti s návykovými látkami se přesouvají do vyššího věku, což by byl dobrý výsledek. Změna způsobu trávení volného času však s sebou nese jiná rizika. Denně surfuje na internetu převážná většina námi oslovených mladých lidí. Asi 17 procent z nich má problém s nadměrným hraním online her a třetina s nadužíváním sociálních sítí.

LN Chcete se těmto závislostem v budoucnosti víc věnovat?

V současnosti připravujeme národní strategii protidrogové politiky, kde chceme věnovat zvýšenou pozornost hraní počítačových her, ale i nadužívání internetu včetně všech možných online aktivit. Od sociálních sítí až například po nakupování.