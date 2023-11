Alkohol, drogy, ale i internet. Dětem jedna neřest obvykle nestačí, říká odborník. Jak malého závisláka odhalit?

Lidovky.cz: Česko v evropském žebříčku závislostí vede. To si moc dobře nestojíme. České děti tedy opravdu návykové látky tolik zneužívají nebo spíš nadužívají?

Ano, bohužel je to tak. Ale skladba se trošku proměňuje. Už to není jen alkohol, kouření, THC či pervitin, ale objevují se nové druhy – kratom či HHC.

A pak je to nový fenomén a to je nadužívání digitálního světa, do něhož děti utíkají a hledají v něm to, co jim v běžném životě chybí, tedy hlavně sociální kontakt. Ale je to i hraní her, sociální sítě, online hazard nebo sledování porna.

Lidovky.cz: Jak moc se tento „digitální“ problém projevuje u vás na klinice?

Zatímco dříve jsme měli těchto případů 20 až 30 procent ze všech, dnes je to už určitě polovina. Hodně se to zhoršilo pandemickou krizí, kdy spousta dětí byla doslova „přikována“ k obrazovkám na mnoho hodin denně. A také sledujeme, že zatímco se tento problém týkal v minulosti více chlapců, dívky je dohnaly a dnes je již podíl pohlaví zastoupen rovnoměrně.

Lidovky.cz: To je opravdu hodně – polovina ze všech…

Je to dané také tím, že působíme v Praze. Jiná situace může být v jiných krajích. Druhá věc je ta, že se bavíme pouze o jedné závislosti, o jedné látce či činnosti. Ale u dětí to tak není – zpravidla se jedná o kombinaci vícero druhů, tedy že užívají vše, co je dostupné, proto, aby jim „bylo líp“.

Tedy užívají alkohol, THC, do toho kratom nebo léky na předpis, které si pokoutně obstarávají. Alkohol je v tuzemsku lehce dostupný a tolerovaný, podobně je na tom marihuana. HHC se zase dá koupit na ulici v automatu, cigarety či nikotinové sáčky si také mladiství dokážou obstarat, protože se prodávají téměř všude.

Lidovky.cz: Jak se vlastně závislé dítě pozná? Co by mě jako rodiče mělo varovat?