Lidovky.cz: Málokdo z nás si dokáže představit, jaké to je, zažít na vlastní kůži bombardování, válku a neustávající stres z ohrožení života. Mohli bychom to přirovnat k něčemu, co zažíváme v míru?

Myslím, že bychom takovou paralelu asi hledali dlouho a nenašli. Domnívám se, že to asi nejde přirovnat k ničemu.

Lidovky.cz: Co vlastně lidé při takových událostech vnitřně prožívají?

Jde o chronický stres, tedy – většinou – stále přítomnou tíseň, obavy, nejistotu.