Musíme mít všechno hned, sociální sítě jsou „rychlé cukry“. I tak vzniká závislost, říká psycholog Jan Šikl

Lidovky.cz: Jak je to se závislostí u mladých lidí?

Nesnadné, složité, nelehké. Každopádně lze ale říct, že každé dítě je hluboce závislé, a to na rodičích.

Lidovky.cz: Ale z té závislosti se snaží s postupem věku pomalu vymanit.

Ano, samozřejmě, to je jeho vývojový úkol a bylo by na terapii, kdyby to tak nebylo. Specificky kulminuje v době adolescence. A tady často začínají problémy s jinými závislostmi, protože člověk jednu závislost opouští a jinou ji nahrazuje – alternuje. Často nezrale a jsou to často rizikové alternace.

Lidovky.cz: Jak poznat, že je dítě už na něčem závislé, že už to přesahuje únosnou mez?