Hladovkou nezhubnete nikdy. Co všechno patří do zdravého jídelníčku a čemu se vyhnout?

Odborníci se shodují, že hladovění, i když se jedná o řízený půst, rozhodně není správnou cestou pro zhubnutí a udržení si nižší váhy. „Půst nebo hladovění kvůli hubnutí? To je ten nejblbější způsob, jaký můžete zvolit. Hubnutí je dlouhodobý, udržitelný proces, to není věc na pár týdnů, a už vůbec ne formou hladovky,“ varuje odborník na výživu Petr Havlíček.

„V případě, že jsem relativně zdravý, si můžu týdenní hladovku dovolit. A když to vydržím, pak je potřeba si svoje stravování upravit a nevracet se do starých kolejí. Ale to je pro mnoho lidí hrozně těžké, během prvního týdne z hladovky utíkají, nezvládnou to. Za mě to není úplně efektivní, šel bych jinou cestou,“ dodává Havlíček.