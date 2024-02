Příběh Moniky: Za nevysvětlitelnou únavou byl nádor. Nedostatek železa může signalizovat řadu závažných onemocnění

Železo, které potřebujeme k tvorbě hemoglobinu, se z těla ztrácelo i dnes 52leté Monice z Prahy. Před sedmi lety byla stále unavená, bledá a necítila se dobře. „Přišlo to nenápadně, v mých 45 letech. Přestože mám trasu do práce stále stejnou, najednou jsem se začala zadýchávat. Když to trvalo už dva týdny, šla jsem ke své praktické lékařce,“ vzpomíná žena.

Lékařka ji poslala na nejrůznější vyšetření včetně odběru krve. Za několik dní Monice zazvonil telefon. Lékařka jí sdělila, že má velmi nízkou hladinu hemoglobinu v krvi – místo potřebných zhruba 120 gramů na litr jen 59. Poslala ji urgentně na hematologii.