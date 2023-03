Zdravotní data patří k nejcitlivějším. Odborník vysvětluje, proč se nebát distanční medicíny

Lidovky.cz: Web uLékaře.cz je v první řadě distanční zdravotnické poradenství. Přemýšleli zakladatelé také o tom, jak se vyhnout případným pochybením, stížnostem a žalobám?

Pro nás na webu uLékaře.cz je prioritou takovým situacím předcházet a vždy mít na prvním místě zájmy a potřeby našich uživatelů. Proto je podstatnou součástí našich interních procesů odborná a systematicky řízená kontrola kvality, a to jak v rovině medicínské, tak komunikační. Podstatné je také, že vzdálený přístup nenahrazuje fyzickou návštěvu lékaře a rozhodně neléčí na dálku.

Ze zkušenosti víme, a data to potvrzují, že je možné online formou řešit pětinu až třetinu případů. V těch zbývajících je nutná osobní návštěva lékaře, který stanoví diagnózu a další léčbu. Uživatel by také měl vědět, co od distančního poradenství chtít mohu a co už je mimo jeho působnost. Naším cílem je se vší pokorou i respektem pomoci lidem najít co nejkratší cestu k řešení jejich zdraví.