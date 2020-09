Zkuste střídat sezení na židli a na míči, říká odbornice

Nejčastější chybou při práci v kanceláři je špatně nastavená výška počítače, říká Aneta Křivánková, ergoterapeutka z Kliniky rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

LN Sedavé zaměstnání často ohrožuje pohybový aparát. Jak může člověku pomoci ergoterapeut?

Naším cílem je naučit člověka zvládat různé činnosti tak, aby byl co nejdéle soběstačný. Jestliže má sedavé zaměstnání, poradíme mu, jak uspořádat pracovní prostředí a jak se v tomto prostředí co nejlépe chovat. Pokud ho už trápí problémy s pohybovým aparátem, můžeme mu i doporučit některé kompenzační pomůcky.

LN Do jaké míry může bolesti zad ovlivnit pracovní prostředí?Myslím, že opravdu hodně. Lidí pracujících u počítače osm hodin stále přibývá. Poměrně častý je v poslední době také home office. Mnozí doma používají notebooky, které jsou přitom pro pohybový aparát leckdy ještě horší než klasické počítače. S přenosným přístrojem si totiž například lehnou na pohovku, a není proto divu, že mívají bolesti zad nebo trpí svalovou dysbalancí. Když už chtějí pracovat na notebooku, měli by si ho aspoň vypodložit knížkami a pořídit si externí klávesnici a počítačovou myš.

LN Jakých chyb se vlastně nejčastěji při práci na počítači dopouštíme?

Nejčastější chybou je špatně nastavená výška počítače. Horní okraj obrazovky bychom měli mít ve výši očí, většinou ho ale máme moc nízko. Když si počítač alespoň vypodložíme, donutí nás to narovnat se a uvolnit ramena. Na židli navíc mnozí sedí s nohou přes nohu, a riskují tak nepřiměřené zatížení páteře, které může vést k řadě zdravotních obtíží. Správně bychom měli mít obě končetiny na zemi rozkročené asi na šířku pánve, kolena a kyčle v pravém úhlu. Také loketní klouby by měly svírat pravý úhel, aby nedocházelo k útlakům. V podobném sedu ale nelze vydržet celý den, proto bychom se aspoň jednou za hodinu měli zvednout ze židle, změnit polohu a trošku se protáhnout.

LN Správně nastavit židli asi také není jen tak...

Při sezení na židli bychom měli mít oblast beder vypodloženou, abychom dosáhli lehké bederní lordózy. K dostání jsou speciální půlválce, ale stačí i srolovaný ručník, který si dáme za záda. Vyzkoušet můžeme i malý míček overball, ale vždy jen na pár minut. Vypodložit bychom si měli také předloktí, ať už zmiňovaným ručníkem, nebo gelovou podložkou. Sed na židli můžeme střídat se sezením na velkém míči, gymballu, který podporuje hluboké trupové svalstvo. Jestliže bychom na něm ale seděli celý den, mohli bychom toto svalstvo přetížit.

LN Na čem ještě záleží?

Určitě na tom, jak daleko máme počítač od očí. Tato vzdálenost by měla být asi na délku horní končetiny. Hodně důležité je i světlo, které by nám nemělo svítit na obrazovku ani přímo do očí. V opačném případě riskujeme oční problémy. Proto doporučuji pořídit si do kanceláře žaluzie, pokud možno využívat denní světlo anebo zářivku, která ho co nejvíc napodobuje. Důležitá je i hygiena očí, jednou začas bychom si měli protřít dlaně a na oči je přiložit, aby si odpočinuly.

LN Máte i nějaké osvědčené cviky při práci vsedě?

Stačí se občas projít po kanceláři, protáhnout ruce do stran a zacvičit si se zápěstím, které je při práci na počítači hodně zatěžované. Výborný na krční páteř je i cvik, kterému říkáme zásuvka. Sedíme ve vzpřímeném sedu, horní končetiny podél těla, dvěma prsty lehce zatlačíme bradu dozadu, zároveň se vytahujeme ke stropu, volně dýcháme a v poloze setrváme dvě až tři vteřiny.

LN Obracejí se na vás někdy zaměstnavatelé, kteří potřebují poradit s úpravami pracovního prostředí?

Prozatím mě nikdo z nich o radu nepožádal. Chodí ale za mnou pacienti, kteří trpí bolestmi zad nebo svalovými dysbalancemi. Pokud to je jen trochu možné, zajdu se podívat přímo na jejich pracoviště a poradím jim, co by měli změnit. Jestliže to nejde, požádám je, aby mi alespoň vyfotili svoje pracovní místo ze všech stran a úhlů. A také to, jak na židli sedí. Společně si pak ukážeme, co by bylo možné změnit k lepšímu.

LN Které pomůcky byste doporučila lidem, kteří už nějaký pohybový handicap mají?

Nejvhodnější je kontaktovat odborníka, který s nimi vybere vhodnou pomůcku přímo na míru. Například to může být již zmiňovaný overball, gymball, zádová bederní opěrka a gelová podložka ke klávesnici i k myši, která jinak utlačuje karpální tunel. Zápěstí by ovšem neměli pokládat přímo na ni, aby ho měli volné a mohli s ním pohybovat. Popřípadě si mohou pořídit i vertikální ergonomickou myš, s kterou mám velmi dobré zkušenosti už proto, že nezatěžuje zápěstí a je prevencí syndromu karpálního tunelu.

LN Nakolik bývají zaměstnavatelé ochotní něco na pracovním prostředí změnit?

Obvykle vycházejí svým zaměstnancům vstříc. Ať už co se týče úprav židlí, nebo počítačů. Vertikální myši a gelové podložky si ale většinou musí lidé koupit sami. Pokud se k nám už potom nevrátí, je to pro nás dobrý signál, že jim úpravy pracovního prostředí skutečně pomohly.