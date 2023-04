Stresovou zlomeninu nemusíte zaznamenat. Jak ji poznat a kdy vyhledat lékaře?

Podle primáře Traumatologického oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Petra Menšíka patří k nejčastějším typům zlomenin dětského i dospělého věku zlomená zápěstí a dolní předloktí.

„Je to způsobeno tím, že když padáme, tak naše obranná reakce je ‚dát ruce před sebe‘. U starších lidí je také častým poraněním zlomenina horní části stehenní kosti – krčku a oblasti pod krčkem stehenní kosti. Tento typ poranění je dán řídnutím kosti i mechanismem úrazu, kdy jsme ve vyšším věku již méně obratní. Často tak stačí jen pouhé prudší dosednutí na dolní končetinu,“ říká primář Menšík.

Stresové zlomeniny

Občas se může stát, že si člověk zlomí nějakou kůstku a nemusí to ani poznat. Přihodit se to může třeba při sportu, kdy si člověk myslí, že to patří k zátěži. Teprve později místo oteče a musí se k lékaři. Doktor Menšík to vysvětluje tím, že zlomeniny nejsou jen ty, kde pocítíme „křupnutí“ nebo vidíme deformaci části těla. Existují i typy zlomenin, které vznikají přetížením a únavou kosti – těm lékaři říkají stresové.