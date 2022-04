Češi prevenci zraku zanedbávají. Jak poznat včas, že máme problém a kam zajít?

„Problémem dnešní populace je sledování monitorů PC, tabletů a mobilů. Při soustředěném sledování monitoru mrkáme asi 5x méně než normálně. Vzniká proto tzv. syndrom suchých očí způsobujících osychání rohovky,“ říká v rozhovoru optometrista Pavel Budek.

Lidovky.cz: Jak poznáme, že máme problém se zrakem?

Pokud začnete pozorovat, že se děje něco neobvyklého s vaším zrakem, co nejdříve navštivte svého očního lékaře. Například pociťujete nepříjemné pálení nebo bolest očí, příp. v zrcadle vidíte, že máte oči zarudlé. Prevence je velice důležitou součástí péče o oči. Včasné odhalení vad či onemocnění očí může zabránit výraznějšímu poškození zraku či zmírnit doprovodné nepříjemnosti.

Lékař by měl být obeznámen s vaší rodinnou zdravotní anamnézou. Některé oční vady a nemoci jsou dědičné – jejich znalost může pomoci ke snazší identifikaci problému a následnému řešení.

Lidovky.cz: Kam je vhodné se objednat?

Zrak je možné vyšetřit u optometristy v některé z očních optik nebo u očního lékaře. Pokud nechcete primárně řešit poranění oka, onemocnění nebo zánět, je nejlepší a nejrychlejší volbou právě návštěva optometristy. Sice není hrazena pojišťovnou, ale dostanete u něj nadstandardní péči.

Lidovky.cz: Jaký je rozdíl mezi optometristou a očním lékařem?

Optometrista je vysokoškolsky vzdělaný v oboru optometrie, oční lékař má vystudovaný lékařský obor. Oční lékař vyšetřuje především onemocnění oka. Pokud tedy máte podezření na nějakou oční chorobu, chcete řešit úraz nebo předpokládáte výskyt dědičného onemocnění, je vhodnou volbou návštěva očního lékaře. Ten může vyšetřit zrak u dětí do 15 let, což u optometristy není možné. Nevýhodou vyšetření u lékaře bývá dlouhá objednací doba - většinou v řádech měsíců.

Máte-li zájem o měření zraku v případě zhoršeného vidění nebo zaostřování, tlaku, pálení nebo nepříjemného pocitu v očích, je vhodná návštěva optometristy. Běžné objednací lhůty jsou v řádu několika dnů.

V případě, že optometrista při vyšetření předního segmentu oka shledá podezření na vadu, kterou není možné korigovat optickou pomůckou, odkáže vás na návštěvu očního lékař.

Pavel Budek pracuje jako optometrista u OptikDoDomu

svou praxi jsem začínal v malé optice

vyučoval na škole pro optiky

Lidovky.cz: Jak probíhá vyšetření zraku?

U nás vedeme na začátku vyšetření s klientem rozhovor, při kterém zkoumáme jeho celkový stav, návyky a probereme případné potíže. Pokud klient již brýle nosí, přeměříme dioptrie na přístroji zvaném fokometr. Poté přistoupíme k měření refraktometrem, kde zjistíme refrakční stav oka. Jedná se ovšem o orientační měření. Pomocí několika testů posoudíme oční pohyby, binokulární vidění a přejdeme k tzv. sklíčkování, kde změříme subjektivní refrakci pro každé oko pomocí čoček s různými hodnotami.

Vyšetřujeme také prostorové vnímání a podobě. Na závěr je potřeba vyzkoušet naměřenou korekci v pohybu. Na konci vyšetření, které trvá kolem 30 minut, dostanete předepsané hodnoty pro zhotovení dioptrických brýlí. Důležité je také říci, že výsledek měření je vždy subjektivní - dvě různá měření stejné osoby se mohou lišit, což není nic neobvyklého.

Lidovky.cz: S jakými očními vadami se setkáváte nejčastěji? Sledujete nějaký nový trend, změnu (v kvalitě nebo kvantitě) oproti letům dřívějším?

Nejčastěji řešíme problémy s myopií neboli krátkozrakostí, presbyopií neboli vetchozrakostí a astigmatismem. Zjistíme-li při vyšetření nějakou možnost výskytu závažnější oční vady, doporučujeme neprodleně návštěvu očního lékaře. Kataraktu nebo například makulární degeneraci není radno podceňovat a je vždy nutné začít problém řešit co nejdříve.

Lidovky.cz: Jakou nejčastější chybu dělají lidi ve vztahu ke svým očím?

Problémem dnešní populace je sledování monitorů PC, tabletů a mobilů. Při soustředěném sledování monitoru mrkáme asi 5x méně než normálně. Vzniká proto tzv. syndrom suchých očí způsobujících osychání rohovky. Přinuťte se i při sebedůležitější práci u monitoru mrkat vědomě častěji. Předejdete tak nepříjemnému pálení, zarudnutí nebo dokonce rozostřenému vidění.

Lidovky.cz: Mají lidé, kteří pracují s počítačem, větší potíže než ti, kteří pracují manuálně?

Samozřejmě, lidskému oku nejlépe vyhovuje dlouhý pohled do dálky. Není připravené na pravidelnou zátěž, kterou mu dopřáváme skrze monitory počítače. Unavené, suché či podrážděné oči, neschopnost zaostřit na text, pocit pálení nebo cizího tělíska v oku - to mohou být důsledky dlouhodobé práce s PC. Pokud během práce s počítačem nebo po ní pozorujete tyto příznaky, může se jednat o tzv. syndrom počítačového vidění.

Lidovky.cz: Jak se starat o oči při práci s počítačem?

Přizpůsobte si vždy jas monitoru okolnímu osvětlení. Nenechte se oslňovat sluncem nebo umělým osvětlením - monitor si natočte tak, abyste se zbavili nepříjemných odlesků. Zvětšené písmo uleví očím. Pořiďte si brýle odrážející modré světlo, které vyzařuje monitor PC. Dávejte si při práci na PC pravidelné přestávky a využijte je například k vyhlédnutí z okna. Na zvlhčení očí používejte oční kapky k tomu určené. Zkuste také jeden den v týdnu být naprosto offline, tedy bez jakéhokoli monitoru.

Lidovky.cz: Pro práci s počítačem se doporučuje pořídit si brýle s filtrem modrého světla, doporučil byste je i těm, kteří nemají žádné dioptrie?

Jedná se o brýle, které chrání oči před modrým světlem. Mají speciální filtr, který omezí vstup modrých paprsků do oka. Nabízí se v dioptrické i nedioptrické podobě. Modré světlo je typické pro displeje telefonů, monitory, televize apod. Jedná se o jednu ze tří složek denního světla. Ta potlačuje v těle tvorbu melatoninu (hormonu spánku). Ideálně by vše mělo fungovat tak, že jakmile nastane venku tma, do pár desítek minut se v těle objeví tolik melatoninu, že se organismus připraví na spánek. Ale modré světlo tento záměr kazí. Proto se doporučují brýle s filtrem modrého světla.

Lidovky.cz: Jak je to s barevnými skly – na co a kdy byste doporučil určitou barvu?

Nejčastěji používanými barvami brýlových skel jsou šedá, šedozelená a hnědá. Šedá barva nejméně zkresluje barvy a také poskytuje ze všech barev pocit nejintenzivnějšího zabarvení, i světloplachý člověk bude s těmito skly nejspokojenější. Šedozelená skla mají podobné vlastnosti. Mají široké využití, např. šedozelená barva G15 byla původně navržena pro piloty letadel. Hnědá barva poskytuje nejlepší kontrast, a proto jsou její různé varianty součástí skel pro řidiče. Čím více je do ní přimícháno žluté složky, tím více rozjasňuje, což se může hodit např. za šera nebo v mlze.

Lidovky.cz: Jaký máte názor na to koupit si dioptrické nebo sluneční brýle např. v drogerii? Proč ano, nebo proč ne?

Rozhodně bych nedoporučil nakupovat sluneční nebo dioptrické brýle u stánku nebo v drogérii. Nepodléhají žádné kontrole, zda mají UV filtr, a není u nich garance, z jakého materiálu jsou vyrobeny. Proto může vzniknout alergická reakce. Kvalitní sluneční brýle obsahující UV filtr mají nálepku s označením UV 400 a velkými písmeny CE, což je označení, že sluneční brýle odpovídají příslušným normám Evropské unie.

Co se týče hotových dioptrických brýlí, které nabízí drogerie, hypermarkety nebo stánkaři, jsou nevhodné pro každodenní dlouhodobé nošení. Vždy totiž mají stejnou dioptrickou hodnotu na obě oči, hodně lidí má ale dioptrickou hodnotu na každém oku jinou nebo mají astigmatismus.

Dioptrické brýle z drogerie neřeší individuální centraci brýlí. Aby byly brýle korekční pomůckou, musí být přesně vycentrovány - ohnisko čočky musí odpovídat ohnisku oka.

A v neposlední řadě je u hotových brýlí použit nekvalitní materiál na čočky. Čočky nejsou tvrzené, proto se rychle poškrábou, a nemají na sobě antireflexní vrstvu, která redukuje odlesky.

Lidovky.cz: V současné době má plno lidí dioptrické brýle. Jaké mají možnosti, když potřebují také sluneční? Jsou nějaké alternativy?

Hitem posledních několika sezón se staly dioptrické brýle se slunečním polarizačním klipem na magnet. Klip je přichycen k obrubě pomocí magnetků zabudovaných do očnice obruby a kopíruje přesně tvar obruby. Brýle vypadají elegantně a od klasických slunečních brýlí jsou skoro k nerozeznání. Tento typ brýlí je vlastně 2v1. Čiré brýle díky zacvaknutí klipu změníte na sluneční.

Další možností je zabroušení stále zabarvené sluneční dioptrické čočky do jakékoliv dioptrické obruby. Vytvoříte si tak vlastní dámské nebo pánské sluneční dioptrické brýle.

Pokud chcete mít pouze jedny brýle, nechcete u sebe neustále nosit brýle čiré i sluneční, řešením mohou být fotochromatické čočky. Ty se zabarví přesně dle intenzity světla.

Lidovky.cz: V posledních letech se dostávají do obliby brýle s polarizačními skly. Můžete nám stručně vysvětlit jejich princip a seznámit nás opět stručně s některými konkrétními technologiemi?

Denní světlo se šíří prostorem ve vlnách, které kmitají všemi směry. Pokud se odrazí od lesklé nekovové plochy, stane se světlem polarizovaným, jehož vlny se pohybují ve dvou rovinách - horizontální a vertikální. Vertikální polarizované světlo je pro naše oči velice prospěšné, umožňuje vidět kontrastně a barevně. Horizontálně polarizované světlo vytváří nepříjemné oslnění a optické šumy. Polarizační filtr odstaňuje tyto horizontální odlesky, jako napřiklad odlesky silnice, zrcadlení palubní desky na předním skle auta, odlesky na sněhu, vodní hladině a podobně.

Lidovky.cz: Mohou být polarizační brýle také ve variantě s dioptriemi?

Dnešní technologie výroby umožňuje zasadit sluneční polarizační dioptrické čočky do jakékoliv dioptrické obruby. Na výběr má klient opět z několika možností.

Stále zabarvené sluneční dioptrické čočky s polarizační úpravou promění jakékoliv dioptrické obruby v originální sluneční brýle. Nejčastější zabarvení čoček je šedá nebo hnědá barva. Možné je doplnění kvalitních polarizačních čoček o další povrchové úpravy, jako je antireflex, tvrzení a hydrofobní úprava. Dioptrické polarizační brýle lze také zakoupit i ve variantě fotochromatické. Perfektním kompromisem, jak získat polarizační sluneční brýle, jsou již zmiňované dioptrické obruby s polarizačním magnetickým klipem.

Lidovky.cz: Jak často bychom měli chodit k očnímu lékaři?

Pravidelnou kontrolu zraku by každý z nás měl podstoupit alespoň jedenkrát za rok. Je možné odhalit možný výskyt očního onemocnění, které standardně bez vyšetření můžeme zjistit až ve chvíli, kdy je vlastně skoro pozdě. Pokud brýle dosud nenosíte, je možné se díky správné korekci zbavit potíží, které nás mohou trápit kvůli špatnému zaostřování.