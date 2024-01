„Skol“, nebo „ahoj“? Běžky už dávnou nejsou jenom pro starý, jak dobře ale znáte etiketu bílé stopy?

Není to tak dávno, kdy bylo běžkování považováno za „sport pro starý“. Ještě výzkumy z konce roku 2017 říkaly, že sjezdové lyžování je populární u 55 procent lidí ve věku 15–24 let. U lidí 25–34 je to třetina, mezi lidmi 35–64 let je to zhruba čtvrtina. „Běžkování má opačnou tendenci. Mezi 15 a 34 lety běhá na lyžích 18 procent lidí, poté začíná popularita tohoto sportu stoupat a kolem padesátky již běhá na lyžích čtvrtina populace,“ uváděl tehdy časopis Marketing a média.

Jenže pár let nato přišla pandemie, uzavírky sjezdovek – a hned bylo všechno jinak. I zapřisáhlí sjezdaři přesedlali na běžecké lyže. Oficiální údaje, kolik přesně lidí se aktuálně běžkování věnuje, sice neexistují, leccos ovšem napoví čísla z obchodů.

Tak například v sezoně 2021/22 se podle Českého statistického úřadu dovezlo 98 tisíc párů běžek, což byl dvojnásobek oproti zimě předešlé. A k tomu se prodalo zhruba 30 tisíc párů tuzemské výroby. Díky enormnímu zájmu mělo tehdy mnoho obchodů zcela vyprodáno.

Pravda, mnozí po skončení restrikcí zase nadšeně sevřeli nohy do přezkáčů. Další však už běžky neopustili a se sjezdovkami je prostřídávají, případně propadli nadobro kouzlu bílé stopy.