Rockeři proti Nigelu Farageovi. Kapele vadí název politikova rozhlasového pořadu

LONDÝN Rocková skupina Rage Against the Machine žádá pomocí písemného příkazů k ukončení činnosti, aby britský politik Nigel Farage změnil název svého rozhlasového pořadu. Ten je pojmenovaný Farage Against the Machine. Podle právníka kapely jde o jasné zneužití jména.

Britský politik Nigel Farage, bývalý předseda Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP), si na rádiu LBC založil vlastní politickou rozhlasovou show. Řeší v ní současné politické problémy, ale například i mistrovství světa ve fotbale. Problémový je akorát její název - Farage Against the Machine (Farage proti stroji). Ten vadí americké rockové kapele Rage Against the Machine (Vztek proti stroji), která Faragovu show označila za „sprosté vydělávání“ na jejím jméně. Všimněte si, že Farageovo jméno má kořen rage, takže v sobě de facto obsahuje celý název kapely.

Kapela politikovi zaslala úřední příkaz k ukončení činnosti (cease and desist order). V něm Howard King, právník Rage Against the Machine, uvádí, že užívání jména kapely je z Farageovy strany „hanebné a nezákonné“. V dopise se dále píše, že jakýkoliv náznak podpory Farageových názorů ze strany kapely by byl „zcela odporný“, protože politikovy názory jsou „extrémně pravicové“. Farage by měl okamžitě změnit jméno pořadu a vybrat si „jiný cíl.“ Kapela mu pro tento účel doporučila amerického prezidenta Donalda Trumpa, se kterým politika, podle jeho vlastních slov, pojí vřelé přátelství.

Kapela na Farage reagovala už v březnu, kdy poprvé zveřejnil název své tehdy připravované show. „Tenhle nesnesitelnej s*áč je přesně ten stroj, proti kterému chce bojovat. Furt blábolí jen o kravinách, které jsou nedospělé a všechny obviňují. Kravinách, proti kterým v Rage Against the Machine od prvního dne bojujeme,“ reagovala kapela poměrně nevybíravě na Twitteru.

Failed right-wing British politician Nigel Farage has called his podcast ‘Farage Against The Machine’



This pissweasel IS the machine - peddling the sort of inane, blame-heavy bullshit that the guys in @RATM have been raging against since day one...#FuckNigelFarage — Rage Against The Machine (@RATM) 10. března 2018

V roce 2016 na republikánském sjezdu použil Donald Trump píseň We are the Champions (Jsme šampióni) kapely Queen. To i přes fakt, že se Brian May, kytarista kapely, dříve vyjádřil tak, že by k tomu svolení nikdy nedal.