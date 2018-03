Roh Gondoru. V Česku vzniká fanouškovský film ze světa Tolkienovy Středozemě

PRAHA Gondor zápasí o přežití a jeho osud leží na bedrech jediného muže. Historický spolek Rosenthal natáčí krátký film na motivy méně známých, ale důležitých Tolkienových příběhů. Tvůrci by se chtěli co možná nejvíce držet literární předlohy. Zájemci mohou vznik filmu podpořit na Kickstarteru.

Příběh Rohu Gondoru (Horn of Gondor) se odehrává sto let před událostmi zobrazenými ve filmové trilogii Pána prstenů. Gondor je v ohrožení hned ze dvou stran a jeho správce Cirion je zoufalý. Vyšle skupinu jezdců, aby našli Éothéod, bájný národ Pánů koní, který by Gondoru pomohl. Nepřátelé ale jezdce přepadnou a přežije jen jediný, Borondir Udalraph. Na jeho bedrech teď leží osud celého Gondoru.

Tvůrci si, podle svých slov, velmi cení filmových adaptací Tolkienových děl režiséra Petera Jacksona. Přesto by ve svém krátkém snímku chtěli nabídnout docela jiný pohled na Tolkienův svět a držet se co možná nejvíce knižní předlohy. Základní verze filmu by měla mít okolo patnácti minut, ale to by se podle dostupných financí mohlo rozšířit až na hodinu.

Spolek Rosenthal na filmu spolupracuje s několika spolky historického šermu, jako jsou Merlet a Maledictus. Ty je možné vidět třeba ve filmech Tři mušketýři nebo Letopisy Narnie.

Snímek se snaží získat finance na crowdfundingovém serveru Kickstarter. Tvůrci chtějí vybrat nejméně 8,5 tisíce dolarů na dokončení filmu, ale ambice mají daleko větší. Při dosažení částky 100 tisíc slibují zfilmovat legendární bitvu na Celebrantském poli.

Na podporovatele projektu čeká řada lákadel včetně jména v titulcích, přívěšků nebo triček. Tvůrci vytváří film jako fanouškovský a na dokončeném produktu neplánují vydělávat. Jde o projekt Tolkienových fanoušků věnovaný také fanouškům.

Nebude to ani první film spolku Rosenthal. V roce 2016 vznikl krátký snímek Prach a broky, který spolek nahrál na internet. Výpravný hodinový film odpoví divákovi na otázku, co by se stalo, kdyby se do jedné loupežné party spojili Rumcajs, Lotrando, Jánošík, Ronja a další.