Rozhodující střet. Poslední debata uchazečů o Hrad byla útočná, ale vkusná

Praha Politická diskuse, kterou sleduje 2,6 milionu diváků, je ojedinělá událost. Právě tolik občanů si ve čtvrtek pustilo Českou televizi předtím, než začnou rozhodovat, kdo bude příštích pět let prezidentem. Jiří Drahoš a Miloš Zeman se utkali v pražském Rudolfinu.

Zhruba třicítka příznivců obou táborů se shromáždila v poklidném duchu před budovou už hodinu před přenosem. K nejčastějším námětům hovoru patřilo Zemanovo zdraví nebo zda je správné jmenovat trestně stíhaného premiéra. Na toto téma mluvil se Zemanovými fanoušky Michal Horáček, který přijel podpořit Drahoše.

Drahoš na úvod duelu vyrazil nad očekávání ostře: „Miloš Zeman je reprezentantem doby opozičních smluv, přeběhlíků, kmotrů a mafií v politice, papalášství. Já bych se chtěl zabývat problémy, které lidi opravdu tíží.“

Zeman vystupoval státnicky, mluvil trpělivě. Nabídku uvést, proč by měli lidé volit jeho, nevyužil. Omezil se na konstatování, že Drahoš politice, na rozdíl od něj, nerozumí. Na přípodotek moderátorky, že i politika je profese a Zeman má bohatou politickou zkušenost, Drahoš opáčil: „Tu (Zemanovu) bych radši neměl.“

Stejně jako příznivci před Rudolfinem, také kandidáti probírali obviněného premiéra Andreje Babiše (ANO). „Proti vládě bych nevystupoval, jednal bych profesionálně,“ řekl Drahoš k otázce, jak by se zachoval, kdyby po Zemanovi „zdědil“ jmenovaného Andreje Babiše. Zeman namítl, že Babiše musí jmenovat on, protože Drahoš by nejmenoval vítěze voleb a vyvolal tím chaos.

Shodli se však svorně na tom, že ani jeden by nezastavil trestní stíhání, jemuž Babiš čelí kvůli podezření z dotačního podvodu. Názorové harmonie dosáhli kandidáti rovněž v otázce povinných kvót na rozdělení migrantů – oba je odmítají, chtějí lepší ochranu vnějších evropských hranic a pomoc v místě, odkud uprchlíci pochází.

Drahoš se oproti první debatě na Primě zvládl poučit, byl lépe připravený a také prostředí k němu bylo vlídnější. Moderátorka Světlana Witowská střežila spád a průběh duelu – na rozdíl od živelné akce s halasícím davem na Primě. Zeman a Drahoš ve čtvrtek působili jako rovnocenní partneři, nikdo z nich si debatu „neurval“ pro sebe.

Duel na ČT byl poslední možností Zemana s Drahošem, jak oslovit váhající voliče, na jejichž rozhodnutí mimořádně záleží. Šance obou adeptů jsou velmi vyrovnané.

Veřejnoprávní televize se snažila zajistit klidnější a věcnější průběh debaty i tím, že dovolila oběma kandidátům, aby si přivedli jen po třiceti příznivcích, slušně oblečených a bez transparentů.

Čtvrteční debata byla unikátní v tom, že ji moderovala žena, Světlana Witowská. Tradičně předvolebními pořady provází Václav Moravec, ale vedení televize se s ním dohodlo na tom, že tentokrát to on nebude. Pro Zemana se tím vytvořilo specifické riziko – je známý tím, že rád ironicky poučuje či deklasuje novináře. Do této pasti se prezident nechytil.

Na podobnou neurvalost jsou citliví i Zemanovi příznivci, kteří jinak za prezidentem poměrně věrně stojí. Jeho popularita krátkodobě propadla, když vrávoral u korunovačních klenotů nebo v rozhlase používal vulgarismy při rozhovoru o ruských aktivistkách z Pussy Riot. Zeman se ke sprostým slovům, jež do svého slovníku zařazuje, ve čtvrtek vyjádřil: „Tři vulgární výrazy byly zobecněny, jako kdybych mluvil sprostě na každém setkání s občany, to není pravda.“ Witowská ho požádala, aby výrazy neopakoval, protože se mohou dívat i děti.

Ruská role

Střetovou debatu odvedli Drahoš se Zemanem kolem tématu nebezpečí, které mohou pro demokratický ráz voleb představovat ruské zpravodajské služby. Drahoš už dříve upozornil, že má v tomto ohledu podezření. „Trvám na tom. Zvažujeme trestní oznámení, nechali jsme si udělat analýzu zdrojů nenávistných mailů a je evidentní, že jsou to proruské servery. Předtím jsem měl indicie, nyní mám analýzu,“ uvedl.



Zeman odmítl, že by cizí rozvědka ovlivňovala české volby. „Ředitel hradního bezpečnostního odboru Jan Novák požádal ředitele zpravodajců, aby podezření pana Drahoše prověřili. Všichni tři ředitelé prohlásili, že to není pravda,“ řekl Zeman s tím, že na Drahoše se chystá trestní oznámení kvůli šíření poplašné zprávy.

Čtvrteční debata byla první z televizních prezidentských speciálů, která odpovídala parametrům politického duelu před volbami. Witowská nepřipustila, aby si soupeři příliš skákali do řeči nebo jí sebrali žezlo ve výběru témat.

Vedle migračních kvót došlo také na dalšího oblíbeného strašáka, kterého Zeman s Drahošem spojuje – expředsedu TOP 09 Miroslava Kalouska. Úřadující prezident se svého vyzyvatele zeptal, jestli ho instaluje do vlády, a připisoval Drahošovi zkreslený výrok.

Podle něj měl Drahoš říci, že Kalouskovi důvěřuje nejvíc. To neřekl – na dotaz médií, se kterým politikem se mu dobře jednalo, když byl ještě předsedou Akademie věd, uvedl, že mimo jiné s Kalouskem. „Nevidím důvod, proč bych měl pana Kalouska jmenovat do vlády. Nepodsouvejte mi výroky,“ ohradil se Drahoš.

Naopak u migrace dovedl Drahoš Zemana nachytat na tom, že vláda za jeho premiérování schválila přijetí pěti tisíc muslimských uprchlíků z Kosova. Prezident se bránil, že to bylo v gesci ministra zahraničí a vláda jako celek o tom nejednala. Jednala.