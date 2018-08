Rozpoutalo snad kvůli původu Hitlera válku Rakousko? Poslanci kritizují Filipa za slova o roce 1968

PRAHA/MOSKVA Šéf českých komunistů Vojtěch Filip v rozhovoru pro britský list Guardian nepřímo obvinil Ukrajince z ozbrojeného vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Historie roku 1968 je „ze sta procent zfalšována,“ uvedl také. Jak vyplývá z ankety serveru Lidovky.cz mezi poslanci, u kolegů ze sněmovny napříč politickým spektrem za to sklidil kritiku.

Co řekl Vojtěch Filip pro deník Guardian „(Historie roku 1968 byla ze sta procent zfalšována. Nikdo nenapíše, že celá idea je postavená na protiruském stanovisku. ... V sovětském politbyru byl v té době jediný Rus, který hlasoval proti (invazi). Brežněv byl z Ukrajiny. Hlavní silou invazních armád byli Ukrajinci.“ (Guardian)



Petr Fiala, ODS

„Slova Vojtěcha Filipa jen potvrzují, že komunisté se nemění - i se svými výmysly, obdivem k Moskvě, bagatelizováním zločinů a falšováním historie, v čemž vždy vynikali. Jejich komentáře k výročí invaze ze srpna 1968 jsou toho jen dalším důkazem.“

Jan Chvojka, ČSSD

„Doby, kdy komunistická strana systematicky falšovala historii českých zemí, jsou naštěstí dávno pryč. Pomýlené názory pana předsedy Filipa na rok 1968 považuju za pokus o provokaci, který se stoprocentně minul účinkem.“

Petr Gazdík, STAN

„Trochu se obávám, že podle Vojtěcha Filipa bude „zfalšovaná” i historie února 1948 nebo listopadu 1989. Takže fakta: sovětské vedení bylo v roce 1968 znepokojené velmi velmi opatrnými krůčky směrem k náznakům liberalismu. A tak sem poslalo tanky. Tak to je. Pokusy tvrdit, že to nebylo Rusko, protože Brežněv byl Ukrajinec, je s nadsázkou podobné, jako byste řekla, že válku nerozpoutalo Německo, protože Hitler byl Rakušan. Byl to zkrátka Sovětský svaz, který ty tanky poslal, ostatní země Varšavské smlouvy by si na to stěží troufly. Zkrátka: historie není otázka politiky - a snahy obhájit Sovětský svaz a potažmo Rusko stůj co stůj, ale má to být snaha dobrat se, jak to doopravdy bylo.“

Pavel Bělobrádek, KDU-ČSL

„Asi nejlepší bude parafráze výročníku Z. Mlynáře o dělbě moci. Komunista pravdu nikdy neříká, jen když musí...“

Jiří Dolejš, KSČM

„Historie bývá interpretována vždy různé - ale není důvod mluvit o 100% falšování když existuje svoboda názoru - hlavní falsifikace byla v normalizačním povinném „Poučení“. Za zavádějící mám debaty o tom, zda šlo o Rusy či Ukrajince a zatěžovat to téma dnešními vztahy mezi RF a UKR. Okupace 68 byla produktem sovětského hegemonismu a RF jako největší nástupnický stát po SSSR by myslím měla setrvat na odsudku invaze v zájmu našich vzájemných vztahů.“



Markéta Adamová Pekarová, TOP 09

„Podle soudruha Filipa Rusové za invazi vojsk v roce 1968 nemůžou, protože Brežněv byl Ukrajinec. Podle této logiky Němci nemůžou za světovou válku, protože Hitler byl Rakušan. Za normalizaci můžou Slováci no a za miliony mrtvých v SSSR může Gruzie, protože se tam narodil Stalin,“ uvedla na Twitteru.



Andrej Babiš, ANO

„Pro Československo byla okupace v roce 1968 jednou z největších tragédií v historii a je celkem jedno, jaké národnosti byli členové politbyra nebo jednotliví vojáci,“ uvedl též na Twitteru.



Jiří Běhounek, ČSSD

„Jsem pamětník, i když v tě době student SVVŠ. Detaily jednání politických špiček Vojtěch Filip zná z archivu KSČ lépe, ale falešná je podle mých vzpomínek jeho interpretace. Období před a 21.8 jsem prožil v Praze, tudíž nevím, co lze na historii této doby falšovat. Její výklad v jeho podání možná ano.“

Bohuslav Svoboda, ODS

“Jsem mimo republiku, ale pokud toto řekl, potvrzuje jen to, že skalní komunisté se nemění a nelze s nimi nikdy a za žádných okolností spolupracovat. Doufám, že si to začne uvědomovat i ČSSD, která má s nimi historické zkušenosti. O to horší je pro mne vědomí, že komunisty k vládě pozval Andrej Babiš a ANO a že jim nevadí, že komunisté skutečně začínají vládnout a komunismus znovu prosazovat. Doufám, že voliči pochopí, kam je ANO vede.“



Rostislav Vyzula, ANO

„Dobře si pamatuji, jak nás na ulici přesvědčovali okupační vojáci se samopaly v ruce a mluvící rusky, že nás přišli osvobodit od kontrarevoluce. Ukázat ji však neuměli. Zeptal bych se pana Filipa, zda za černobylskou havárii může Rusko nebo Ukrajina. Jeho výrok mi spíše připadá jako nemoc dnešní politiky - zatloukat, zatloukat, zatloukat.“

Tomio Okamura, SPD

„To, že nás okupovala vojska Varšavské smlouvy, je fakt, který je mezinárodní ostudou jak Sovětského svazu, tak i jeho spojenců - Poláků, Němců, Maďarů a Bulharů, kteří okupaci provedli.“

Miroslava Němcová, ODS

„Slova Vojtěcha Filipa potvrzují, že definitivně odložil masku, a potvrzuje, že komunisté se v ničem nezměnili. Pro zájmy Ruska zradí kdykoli svou vlast. Už asi někde sepisují nový zvací dopis a organizují, jak demokracii zakroutí krkem. Jsou permanentním nebezpečím pro svobodu. Jejich vládní parťáci (A. Babiš a J. Hamáček) jsou zodpovědní za to, že komunisty pustili opět k moci.“

Jan Farský, STAN

„Jak říkal generálporučík František Fajtl: ‚Komunisté? Co slovo to lež, co čin, to zločin.‘ Z okrajové pozice se dostali díky hnutí ANO do centra dění, narostla jim křídla a takových lží a přepisování historie si užijeme ještě mnoho. Co s tím? Nejúčinnější obranou je podpora vzdělanosti. To je a bude naše priorita.“

Martin Kupka, ODS

„Historii se snaží falšovat a nestoudně relativizovat komunisti v čele se svým předsedou. Dokazují jen, že se od své totalitní a normalizační éry neodřízli. Jsou pořád stejní. A smutné je, že je Andrej Babiš, ANO a sociální demokraté vracejí k moci. I to přispívá k nebezpečné relativizaci hodnot polistopadového vývoje. Právě proto teď tolik zdůrazňujeme, že svoboda, demokracie a úcta k člověku musí zůstat základní hodnotovou osou našeho státu. To budeme dál hájit.“



Jan Hamáček, ČSSD

„Výroky předsedy KSČM jsou zcela nepřijatelné. Je nezpochybnitelným historickým faktem, že intervence vojsk Varšavské smlouvy dostala zelenou v Moskvě. Politici nesmí takto účelově přepisovat historii.“

Helena Langšádlová, TOP 09

"Mně to od spolupracovníka StB, který dodnes hájí ruské zájmy, nepřekvapilo.“

Jan Bartošek, KDU-ČSL

„Předseda komunistů Filip se postavil do zástupu překrucovačů historie. Je to urážka všech obětí, které zemřely roce 68, všech obětí, které zemřely v hraničních ostnatých drátech, když utíkaly za svobodou. Jasně se ukazuje, že komunisti se díky hnutí ANO dostali k moci a jsou schopni ospravedlnit jakýkoliv zločin komunismu a lhát o historických faktech.“