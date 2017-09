Rusko hrozí, že příští rok vypne Facebook. Chce uchovávat údaje na vlastní půdě

MOSKVA Ruské úřady v úterý pohrozily, že od příštího roku zablokují americkou sociální síť Facebook, pokud se nepodřídí požadavku nedávno přijatého zákona, který požaduje uchovávat údaje o uživatelích v Rusku.

„Zákon platí pro všechny. Každopádně dosáhneme toho, aby se zákon respektoval, anebo firma přestane pracovat v Rusku, jak se to bohužel stalo síti LinkedIn. Tady žádné výjimky neplatí,“ prohlásil šéf úřadu dohlížejícího na internet a komunikace Roskomnadzor Alexandr Žarov.



Jiná sociální síť, Twitter, podle něj již přistoupila na to, že osobní údaje bude v Rusku uchovávat od poloviny příštího roku. „Do té doby je nebudeme prověřovat. Ale hned poté to zkontrolujeme,“ přislíbil.

Facebook se podle něj dosud oficiálně nevyjádřil, společnost zatím zvažuje možnosti. „V plánu kontrol facebook do konce roku nemáme, uvidíme v roce 2018, možná jej zkontrolujeme,“ dodal.

Agentura AFP připomněla, že to není poprvé, co ruské úřady zvyšují hlas na amerického internetového obra. Tentokrát ale výhrůžky přicházejí krátce poté, co se sociální síť dohodla s americkým Kongresem na předání tří tisícovek inzerátů, které si údajně objednali Rusové ve snaze ovlivnit loňské prezidentské volby v USA. Současně se samo Rusko chystá na vlastní prezidentské volby v březnu příštího roku a opozice kritizuje snahy úřadů umlčet oponenty na internetu.

‚Jsou i jiné sociální sítě.‘

Facebook patří k hlavním komunikačním nástrojům například opozičního vůdce Alexeje Navalného, který dokázal dostat desítky tisíc mladých lidí do ulic, přestože jej státní televize ignorují. Sám Navalnyj má však jen slabé šance, že by se ve volbách mohl utkat s Vladimirem Putinem, protože podle volební komise nemůže kandidovat kvůli předchozímu odsouzení.

„Dobře víme, že facebook má v Rusku velký počet uživatelů, ale na druhé straně chápeme, že není jediný, jsou i jiné sociální sítě,“ řekl Žarov. Novela zákona o osobních údajích, vyžadujících uchovávání osobních údajů o ruských uživatelích v Rusku, vstoupila v platnost předloni.

Loni v listopadu Roskomnadzor požádal soud o zákaz sociální sítě LinkedIn jako společnosti neplnící zákon, následně byla síť v Rusku zablokována. Podle Žarova může být fungování LinkedIn v Rusku na podzim obnoveno, pokud nový majitel společnosti se rozhodne uchovávat osobní údaje v Rusku.