‚Řvou a opíjí se.‘ Praha bojuje s pivními koly. Chce to nové značky, říká radní Wolf

PRAHA Po několikaletém úspěšném snažení o zákaz segwayů v centru města čelí Praha boji s dalším netradičním dopravním prostředkem. Takzvaná pivní kola, poháněná skupinou lidí konzumujících za jízdy chmelový nápoj, jsou trnem v oku místních obyvatel. Ačkoliv nijak neporušují zákon, jejich uživatelé jsou často hluční a nedodržují pořádek. O jejich zákaz usiluje i pražský radní pro kulturu a památkovou péči Jan Wolf.

Co je pivní kolo? Pivní kolo, nebo také beer bike, pojme obvykle 12 až 16 lidí, přičemž až deset z nich jej může pohánět šlapáním. Bývá vybaveno stereo systémem pro pouštění hudby a efektovými světly pro noční jízdu.



Na službu pro turisty si tak často stěžují obyvatelé v centru Prahy, neboť objemná vozítka mnohdy komplikují dopravy a jejich osádky se chovají hlučně. Český právní řád považuje tyto pojízdné bary za kola, i když na nich často popíjí více lidí. Jelikož však neřídí, není možné je testovat na alkohol jako běžné cyklisty. Řidič nepije. Osádka a společnosti nabízející tuto službu, jsou tak takřka nepostižitelné. Aktuálně lze na ně vztáhnout pouze vyhlášku o zákazu konzumace alkoholu v pražské památkové rezervaci. Strážníci se na kontroly těchto vozidel zaměřili uplynulý víkend. Za tři dny odhalili celkem 11 porušení vyhlášky a vybrali na pokutách 3400 korun. Problém řeší i jiné evropské metropole, například Amsterdam loni přikročil k jejich zákazu.

„Šlapou a u toho řvou a opíjí,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz radní Jan Wolf (KDU-ČSL) na adresu těch, kteří si pivní kola s řidičem a výčepní pronajímají. V převážně většině se jedná o turisty, pro něž služba představuje možnost projet se Prahou a při tom si plně vychutnávat tuzemský národní nápoj.

První pojízdné bary se v ulicích hlavního města objevily přibližně před rokem, krátce poté, kdy magistrát zakázal v ulicích centra jízdu se segwayi.

„Když jsem je viděl prvně, myslel jsem, že jde o výstřelek, promoční akci. Najednou se to ale začalo rozvíjet. Nejprve jezdili v ulicích, kde neblokovali dopravu, poslední dobou jezdí i po dopravních tepnách, kde brzdí například i tramvaje,“ líčí Wolf.

Lidovky.cz: Stížnosti na výskyt pivních kol v ulicích metropole se množí. Proč Praha rázně nezakročí?

Problém je v tom, že tato vozítka neporušují žádný zákon týkající se dopravní obslužnosti. Vozidla, která jezdí rychlostí do 25 kilometrů za hodinu a nemají objem vyšší než 50 kubických centimetrů či výkon nad 1 kilowattu, nejsou považována za dopravní prostředek. A to tyto pivní trucky splňují.

V tuto chvíli je možné jediné: použít vyhlášku Pražské památkové rezervace o pití a požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Praha má naštěstí oblasti, kde se nesmí pít. Alespoň dokud se nepřijme další vyhláška, jako je vyhláška na segwaye, která by znemožnila fungování těchto prostředků.

Lidovky.cz: Nebylo by účinnější i s ohledem na budoucnost vytvořit takovou legislativu, která by nezakazovala individuálně jen segwaye či pivní kola, ale rovnou všechna podobná vozidla. Předešlo by se tak tomu, že podnikatelé pokaždé přijdou s něčím, čím obejdou stávající vyhlášku.

Uznávám, jde o honění něčeho, co už je, a nikoliv předjímání toho, co může vzniknout. Nejprve se ale bude muset vymyslet jakou formou a jakým názvoslovím to v legislativě upravit tak, abychom v budoucnu zamezili něčemu podobnému. Nebo alespoň umožnili městům a obcím přijímat vyhlášku z hodiny na hodinu, aby v případě podobných excesů mohly reagovat pružně, během týdne, měsíce.

Lidovky.cz: Proč se tedy nesoustředíte rovnou na to předjímání?Můžeme, bude to trvat třeba půl roku, ale nevyřešíme tím aktuální situaci s pivními vozy, kterou je potřeba řešit okamžitě. Takto to vyřešíme relativně rychle a během té doby můžeme řešit systémový problém. Akorát to město bude stát peníze na nové značky, na nichž budou vedle segway zakázány pivní vozy, ale třeba i elektrické koloběžky. Na ty by se z mého pohledu měly rozšířit také.

Lidovky.cz: Už se vyhláška tvoří?

Máme tu segwayovou, kterou lze použít. Legislativu má na starosti ovšem paní primátorka. Já nejsem legislativec, není to ani v mé gesci.

Lidovky.cz: Na pivní kola se během uplynulého víkendu zaměřila i městská policie, která rozdala během tří dnů celkem 11 pokut právě za porušení vyhlášky o pití alkoholu na veřejnosti. Budou důsledné kontroly těchto vozidel pokračovat, nebo šlo jen o namátkovou akci?

Sice jsem přišel s tím, aby se tato vyhláška používala, ale městská policie přistoupila ke kontrolám z vlastní iniciativy. Osobně doufám, že to nebyla „hurá akce“ jednoho víkendu. Pokud máme strážníky, kteří mají ve svých pravidlech, že mají kontrolovat vše, co se neslučuje s městským řádem nebo zákony naší republiky, tak by měli automaticky zastavit a pokutovat každého, koho uvidí v památkové rezervaci konzumovat na tomto kole alkohol.

Radní Jan Wolf (KDU-ČSL).

Lidovky.cz: Kolik lidí si na výskyt pivních kol v centru metropole stěžovalo?

Netuším. Chopil jsem se této problematiky ze své iniciativy, protože mě to samotného štve. Tak jsem hledal z pozice radního nástroj, jak to provozovatelům znepříjemnit, než se udělá legislativa.

Lidovky.cz: Máte zmapováno, kolik společností tuto službu nabízí a kolik se po Praze pohybuje pivních kol?

O společnostech nevím. Tipuji, že těch kol je celkem tak do deseti. Je několik typů. Začali s velkým zeleným, dneska vídám i běžové, patrně dřevěné.

Lidovky.cz: V jakém časovém horizontu je reálné vyhlášku vytvořit?

Za sebe bych byl nejraději, aby to bylo zítra. Jelikož jsme však v právním státě, předpokládám, že to bude trvat dva, tři měsíce. Nemůžeme překračovat zákony státu a pravidla města. Věřím ale, že to bude kratší doba než v případě vyhlášky o segwaích. Bylo by dobré, abychom se poučili.