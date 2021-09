Chaos v Íránu povzbudil rivaly. Konkurentem liberální demokracie i marxismu-leninismu se stává politický islám

Prim hrály Egypt, Írán a Izrael, jehož vznikem v květnu 1948 vyvrcholily dlouhodobé snahy o vytvoření židovského národního státu. První arabsko-izraelskou válku sice Izrael vyhrál, ale „vytvořil si“ s několika set tisíci arabskými uprchlíky i palestinský problém, jenž se pak stal zásadní překážkou mírových vztahů se svými arabskými sousedy. Až do začátku 50. let to pak byla spíše Moskva, kdo nový stát i prostřednictvím svých satelitů jako například Československa podporoval v naději, že se z něj stane prosovětská bašta.