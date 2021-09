Strach ze síly tisíce sluncí. Nukleární válka by neměla vítěze, tak se hledal způsob, jak dostat zbrojení pod kontrolu

Bomby se ale báli nejen běžní smrtelníci, ale strach z ní brzy dostali i ti, kteří měli moc s ní nakládat. Pochopili, jaké důsledky by jaderná válka mohla mít a s růstem počtu vyprodukovaných bomb i rozvojem kapacit na jejich dopravu došli k racionálnímu závěru, že taková válka by neměla ani vítěze, respektive vítěz by si své vítězství užil jen pár hodin či dní, než by byl zničen odvetným protiúderem nebo důsledky jaderných explozí.