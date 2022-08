Povodeň století: Chemikálie vyvolávaly strach. Jedno z nejzamořenějších míst světa zatopila voda

Jedno z nejvíce zamořených míst na světě bylo zaplaveno vodou. Kolik škodlivin uniklo do okolního prostředí, potvrdí až podrobný rozbor. Co se to vlastně děje ve Spolaně, šířily se ve čtvrtek dohady polekaných lidí z Neratovic na Mělnicku i širokého okolí. Ze zatopené chemičky Spolana se totiž krátce po poledni ozval naříkavý zvuk sirén, což mohlo znamenat jen jediné - do vzduchu se dostal jedovatý chlor.

Do ulic vyrazili záchranáři a městští policisté s improvizovanými rouškami, aby varovali obyvatelstvo. Jejich rada je jediná: schovat se doma, utěsnit okna a nevycházet. Lidé v té chvíli většinou reagují po svém - pokračují v práci i korzování po centru města, jako by se nic nedělo.

„Byl vyhlášen třetí stupeň nebezpečí. Nic víc nevíme,“ odrazili stručně znepokojené dotazy členové vedení neratovické radnice. Nikdo v té chvíli nevěděl, kolik chloru, jenž může poškodit sliznice a při silné koncentraci způsobit i smrt, uniklo. „Nad novou částí Spolany je vidět žlutý mrak o velikosti 200 až 300 metrů,“ hlásil z vrtulníku mluvčí organizace Greenpeace.

Události dne: V divadle Archa na pražském Poříčí je 4,5 m vody Škody, které vznikly při zatopení Divadla Archa, mohou dosáhnout i 70 milionů korun. Známé divadlo v ulici Na Poříčí bylo ve čtvrtek zatopeno vodou do výšky čtyř a půl metru, která ve velkém sále dosahuje až k balkónu. Podle mluvčího divadla Jiřího Sedláka jde převážně o vodu z kanalizace. „Archa je posazená na ‚bazénu‘ pod úrovní Vltavy, který je plný spodní vody. Ta stoupala podle toho, jak se zvyšovala hladina řeky a do divadla protékala větracími šachtami. K tomu se přidala vzlínající kanalizace. Jak nám sdělili hasiči, nemá nyní smysl vodu odčerpávat, protože se okamžitě vrací zpět,“ uvedl. Divadlo Archa má jako jedno z mála českých divadel špičkové technologické vybavení, a proto i škody jsou velké. „Naše zařízení mělo hodnotu 90 milionů korun, zachránili jsme asi čtvrtinu. Od pondělka jsme vynášeli nahoru všechno, co bylo možné odmontovat. Podařilo se nám odnést počítače, světelný park, zvukové pulty, lednice a kávovary z kavárny,“ dodal Sedlák. Pod vodu však zůstala veškerá vzduchotechnika, elektroinstalace, sklopné stoly a hydraulika. „Vše zatím vypadá hrozivě, ale skutečný stav zjistíme, až voda opadne. Do poslední chvíle jsme bojovali o nový klavír Petrof za půl milionu. Jak to s ním momentálně vypadá, nevím,“ mapoval Sedlák současný stav.

Neratovická Spolana se ocitla ve středu pozornosti ochránců životního prostředí už dávno před povodněmi. Prostor továrny totiž ekologové považují za jeden z nejzamořenějších na světě. Až do konce 60. let se tady vyráběla řada dnes zakázaných látek. Jeden z produktů dokonce Američanům sloužil během války ve Vietnamu k výrobě smrtící směsi Agent Orange. Dodnes jsou na území Spolany objekty kontaminované dioxiny a tunami rtuti.

Noční schůzka ministrů posílila spekulace

Minulý čtvrtek se únik chloru nakonec ukázal jako zvládnutelný. Jedovatý mrak naštěstí hustě obydlené části Neratovic minul. Navíc vál jen mírný vítr, takže oblak chloru zůstal nad rozvodněnou hladinou. Voda tento plyn, který je těžší než vzduch, přitahuje a vytváří s ním neškodné kyseliny. „To je snad jediná pozitivní věc na záplavách,“ konstatovali lidé z radnice.

Roztrpčení na chemičku v nich ale zůstalo. „Tentokrát Spolana zklamala. Vůbec nás neinformovala,“ ulevila si místostarostka Ludmila Vítková. Teprve později se veřejnost dozvěděla, že plyn unikl z povodní porušeného zásobníku, který ale údajně obsahoval jen jeho zbytkové množství.

Situace ale možná byla vážnější - o den později se Neratovice staly místem dostaveníčka hned dvou „silových“ ministrů. Šéfa resortu vnitra Stanislava Grosse a obrany Jaroslava Tvrdíka. Spekulace posílilo i to, že se schůzka konala ve dvě hodiny ráno. Mnoho lidí si to vyložilo jako důkaz, že Spolana se ocitla jen krůček od závažné havárie. Uklidnění přinesly až oficiální informace, že účelem schůzky bylo najít způsoby, jak pomoci chemičce zpracovat tunu chloru na chlornan sodný.

Damoklův meč rozsáhlých ekologických katastrof nicméně nad severními Čechami visí stále. Čeká se na podrobný rozbor vzorků ze zaplavených území, který bude možný, až voda ustoupí. Až pak se prokáže, zda z tamních chemiček opravdu unikla jen malá množství rizikových látek.

Události dne: Vězni zůstali v celách Jihočeská metropole byla jen krůček od události, která by mohla jako námět posloužit hollywoodským filmařům. V zátopovém území se totiž ocitla i věznice, která sousedí s krajským úřadem. Zatímco většina zaměstanců krajského úřadu byla evakuována, vězni zůstali i s dozorci v celách. Podle radních nicméně v tomto případě nemá povodňová komise takové pravomoci, aby mohla vězně k evakuaci donutit. „Věznice spadá do pravomoci ministerstva vnitra. My jsem její vedení pouze informovali o záplavové situaci a evakuovali okolní domy,“ řekl náměstek českobudějovického primátora Zdeněk Čáp. O tom, zda budou vězni a dozorci převezeni na bezpečnější místo, podle něj rozhoduje velitel věznice. Ten se ale rozhodl, že věznici evakuovat nebude. Věznice přitom zůstala ještě ve čtvrtek bez elektřiny. Nefungovaly také telefony, proto nebylo možné zjistit, jak to uvnitř vypadá. Někteří lidé, odsouzení k výkonu trestu v Českých Budějovicích se nicméně už v noci do neděli zapojili do záchranných prací.

Mezi největší „podezřelé“ patří zaplavený areál největšího domácího výrobce průmyslových hnojiv, lovosické Lovochemie. Rozsáhlý únik ropných produktů hrozil z Kaučuku Kralupy, jehož zařízení se z velké části ocitla pod vodou. Výrobu musela zastavit i ústecká potravinářská firma Setuza i chemička Spolchemie.

V Roztokách u Prahy se šířily zvěsti, že farmaceutické firmě ICN uniklo do vody větší množství formaldehydu a benzaldehydu. Firma to popřela a ani přístroje hasičů nenaměřily únik škodlivin. 12 vojáků, kteří na místě odklízeli bahno, se museli nicméně vrátit na ošetřovnu svých útvarů poté, co se nadýchali blíže neurčených plynných látek.