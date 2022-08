Co se dělo pod „slupkou“ sexsymbolu? Jak se zrodil kult jménem Marilyn Monroe

Ten týden, co černě lakovaná sanitka odvezla do márnice nejslavnější herečku všech dob, v New Yorku spáchalo sebevraždu nejvíc lidí. „Proč tu mám zůstávat já, když nejkrásnější bytost na světě nenašla sílu?“ stálo v jednom z dopisů na rozloučenou. Bez ohledu na záměrně zpackané policejní vyšetřování a nekonečné teorie o zásahu agentů FBI, „pravděpodobná“ sebevražda barbituráty zůstává nejlepším vysvětlením nejslavnějšího bezvládného nahého těla. Náhlá smrt Marilyn Monroe povýšila proslulou hvězdu na Bohyni, jejíž schopnost svádět neslábne ani šedesát let poté.