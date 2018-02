Jednejte s ANO o vládě. Ale bez SPD a Babiše, nařídil sjezd ČSSD novému vedení

Sjezd ČSSD pověřil nového předsedu strany Jana Hamáčka jednáním o vládě s ANO a dalšími stranami. Kabinet se nesmí opírat o hlasy hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). ČSSD současně vyzvala ANO, aby nenominovalo do vlády trestně stíhané osoby. Sjezd nehlasoval o přísnějším návrhu sociálnědemokratických senátorů, který měl označit trestně stíhané osoby za zásadní překážku vstupu do vlády.

Sociální demokraté řešili otázku možného angažmá trestně stíhaných osob ve vládě v souvislosti s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO), který čelí stíhání kvůli údajnému dotačnímu podvodu v případu Čapího hnízda. Ve schváleném usnesení uvedli, že trestní stíhání považují za zásadní problém a vyzvali ANO, aby neblokovalo nominací obviněné osoby vznik stabilní vlády. Vedení ANO dříve odhlasovalo, že na osobě Babiše v pozici premiéra trvá.



„Problematika trestně stíhaného člena vlády není problémem ČSSD. Vznikl v hnutí ANO. Očekáváme, že nám během jednání kolegové z ANO odpoví, zda a jak chtějí problém řešit,“ řekl novinářům Hamáček.

Hamáček a jeho statutární zástupce Jiří Zimola dostali na návrh nového předsedy strany od sjezdu pověření jednat s ANO a dalšími stranami. Jejich cílem má být zajistit stabilní prostředí pro budoucnost České republiky a prosazení maxima z programu sociální demokracie. „ČSSD považuje účast trestně stíhaných osob ve vládě za zásadní problém a vyzývá ANO, aby nenominovalo trestně stíhané či obviněné osoby,“ stojí v usnesení.

Za programové priority ČSSD pro jednání o budoucí vládě Hamáček označil zahájení masivní výstavby družstevních a nájemních bytů, řešení problému exekucí a zrušení nevyplácení nemocenské v prvních třech dnech nemoci. „Chceme se také bavit o příjmové stránce. Z republiky odtéká několik stovek miliard ročně do zahraničí formou dividend nebo odkloněných zisků a na to se chceme podívat a část těch peněz udržet v ČR a investovat je do školství, zdravotnictví,“ řekl Hamáček. Zimola dodal, že ČSSD při jednáních odmítne privatizaci zdravotnictví a vyvádění jeho lukrativních částí z veřejného do soukromého sektoru.

O vstupu do vlády mají podle vyjednaných podmínek rozhodnout všichni sociální demokraté v závazném referendu. „Vláda s účastí nebo podporou ČSSD se nesmí opírat o hlasy SDP,“ stojí v závěrečném bodu usnesení.

Před hlasováním o usnesení se vedla debata o přísnějším návrhu senátorů ČSSD, kteří chtěli možnost zastoupení trestně stíhané osoby zakázat. Šéf Senátu Milan Štěch či další člen horní komory Jiří Dienstbier záměr hájili tím, že by sjezd měl dát jasný vzkaz, že ČSSD se drží svých předvolebních slibů. Neměla by podle nich klesnout tak, že účast stíhaných osob připustí. O návrhu senátorů se nehlasovalo, protože u delegátů uspěla Hamáčkova verze.

Po schválení usnesení k vládě ČSSD přerušila sjezd do soboty 7. dubna. Delegáti budou volit řadové místopředsedy a zabývat se návrhy na změnu stanov. Hamáček uvedl, že bude sjezd informovat o tom, kam dospěla jednání o vládě. Očekává, že jasno by mohlo vzhledem ke vnitrostranickému referendu ke konci dubna.