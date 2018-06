Šlechtová svému nástupci předá seznam trestních oznámení, ve vládě prý končí kvůli boji s korupcí

PRAHA Po „tristní“ zkušenosti v čele ministerstva obrany hodlá Karla Šlechtová (za ANO) předat svému nástupci Lubomíru Metnarovi (za ANO) seznam trestních oznámení. Končící ministryně to v úterý na tiskové konferenci uvedla s tím, že „jsou věci, které by měl vědět“. Má za to, že její „protikorupční tažení“ na ministerstvu vadilo mnoha společnostem a politikům, konkrétní ale před novináři nebyla.

„Tady vidíte, jak končí ten, kdo se snaží prosadit, za co kandidoval,“ řekla Šlechtová na své bilanční tiskové konferenci. „Kandidovala jsem za hnutí, které vzniklo, protože chtělo být protikorupční, chtělo zavést transparentnost,“ uvedla. Přetrhávání „klientelistických pavučin“ se jí prý dařilo, a to je podle ní také důvod, proč ve vládě končí.



Na problémy s netransparentností a klientelismem údajně ministryně narážela každý den. „Byla jsem připravena na ledacos, ale to, co jsem zažila, je opravdu velmi tristní,“ prohlásila Šlechtová. Nechtěla však kritiku vztahovat i na svého předchůdce Martina Stropnického (ANO), který si „taky užil své“. Řekla, že jen naznačuje, jaká je na ministerstvu „mnohaletá praxe“.

Šlechtová nastoupila do čela resortu loni v prosinci a ihned začala s přezkoumáváním řady připravených zakázek na nákup vojenského vybavení. Jedním z nejvýraznějších případů byla zakázka na izraelské mobilní radary za 3,5 milionu korun. Končící ministryně uvedla, že věc je už v rukou Vojenské policie a dodala, že se nediví tomu, že její předchůdce Stropnický nechtěl zakázku podepsat. Výběrové řízení na radary skončilo už v roce 2016, Stropnický ale zakázku nestihl stvrdit. Záležitost se odkládala kvůli kontrolám a po podzimních parlamentních volbách už Stropnický k podpisu přistupovat nechtěl.

Další možná vyšetřování armádních zakázek Šlechtová nejmenovala, uvedla však, že kvůli zjištěným problémům hodlá Metnarovi předat seznam trestních oznámení. Metnarovo působení prý bude z pozice poslankyně bedlivě sledovat.

„Sto devadesát pět dní na ministerstvu obrany mě hodně naučilo a ukázalo mi, jak je řízen náš stát, (...) jakým způsobem se má vést transparentnost a boj proti korupci,“ řekla Šlechtová. Doufá v to, že v její snaze bude pokračovat i Metnar, kterému nabídla v tomto směru pomoc.