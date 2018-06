Slované chrání lidstvo před ďáblem. Jsou a musí být sociálněpolitickým lékařem Evropy, tvrdí Baburin

PRAHA Společný nepřítel Slovanů jsou prý USA, EU, NATO, homosexuálové, Židé, muslimové a ukrajinští fašisté. I o tom se mluvilo v kuloárech Všeslovanských národopisných slavností, které se konaly v červenci v Praze. Pražský slovanský sjezd se částečně odehrával v prostorách Ruského střediska vědy a kultury, kde se jeho účastníci promísili s ruskou delegací Česko-ruského diskuzního fóra, které se pro změnu konalo pod záštitou prezidentů ČR Miloše Zemana a RF Vladimira Putina. Do diskusí se zapojila i skupina českých absolventů MGIMO (Státní institut mezinárodních vztahů v Moskvě), což byl ústav, kde se za SSSR vychovávali diplomaté socialistického tábora a často se z nich rekrutovali agenti rozvědek.

Právník, ruský nacionalista, ovšem také bývalý komunista a letošní neúspěšný kandidát na ruského prezidenta Sergej Baburin je od minulého roku předsedou Mezinárodní slovanské rady, která pod patronací Ruska už 20 let sdružuje Srby, Čechy, Rusy, Slováky, Bulhary, Ukrajince i Bělorusy.

LN: O čem jste v Praze jednali?

Nesmíme propásnout jubileum Slovanského sjezdu, který se v roce 1848 uskutečnil také v Praze. A za chvíli bude dvacetileté výročí sjezdu z roku 1998, a jubileum sjezdu z roku 1948. Samé osmičky...

LN: Například letos uplyne půl století od další osmičky – řešíte také rok 1968?

V roce 1968 byla v Československu vnitropolitická krize a ta donutila země Varšavské smlouvy k činu. Vzpomeňte si na Vasila Biľaka, který byl až do smrti přesvědčen, že vše v srpnu 1968 proběhlo tak, jak nejlépe mělo. Nikdo mu nedokázal argumenty jeho názor rozumně vyvrátit. Víte, jako poslanec jsem několik let blokoval ratifikaci smlouvy o přátelství a spolupráci s Maďarskem. Proč? Protože maďarská strana přišla s ultimátem – ať se Rusko omluví za rok 1956. Jenže já sám jsem vyrostl na Sibiři. Na Sibiři, kterou rudé bandy maďarských komunistů v roce 1918 přeměnily na bitevní pole. Takže jsem se zeptal: „A kdo z Maďarů se mi omluví za mučení mých dědů?“ Maďarští komunisté byli horší než Židé. Ti tehdy v ČK (mimořádné komise, které vynášely i rozsudky smrti bez soudu –pozn. red.) nebyli. Ale byli v nich Maďaři. Oni tvořili na Sibiři jádro teroru namířeného proti Rusům. Pokud budeme požadovat, abychom se navzájem jeden druhému omlouvali, kam se až dostaneme? Proto jsem řekl: „Proč se Rusko má omlouvat za SSSR? Vy jste se radovali, když se Sovětský svaz rozpadl. Prosím, teď si jděte na hřbitov, kde leží SSSR, a tam požadujte ty své omluvy. A kdo se omluví za spálený Kyjev a Moskvu tatarsko-mongolskými nájezdníky? Mongolové nebo Tataři?

LN: Rok 1968 je ale o něco čerstvější historie…

Ano, a právě až se stane skutečnou minulostí, teprve pak bude možné se na něj dívat objektivně. Zatím se i u vás v ČR někdo uměle snaží ochladit vztahy mezi Ruskem a ČR. V médiích vytahujete pouze negativní historky o Rusku. Za tím stojí lidé, kteří se bojí slovanské jednoty.

LN: Při pohledu na rusko-ukrajinské vztahy také těžko věřit, že slovanská jednota vše překoná. Jak si rozumíte s delegáty z Ukrajiny, se kterou je Rusko de facto ve válce?

Jsou různí Ukrajinci. Lidé, kteří sympatizují s banderovci, i ti, kteří se pokládají za antifašisty. Takoví přijeli na sjezd.

LN: I Banderovci jsou snad Slované…

I Hitler byl vegetarián – a co to svědčí o vegetariánství?

LN: Vedle banderovců máte problém i s muslimy?

Mně jde hlavně o to, aby slovanské národy přežily. Muslimové problém s rozením dětí nemají. A my? Vždyť za poslední čtvrt století se počet obyvatel třeba Sachalinu snížil o 30 procent. V Rusku je od roku 1992 úmrtnost vyšší než porodnost. Když teď všichni proklamují, že se konečně v Moskvě rodí víc lidí, než umírá, já říkám, ale tak se podívejte, kdo rodí. Gastarbeitři. Tádžici, Uzbekové, Ázerbajdžánci, kteří se do Moskvy stahují. Nejen v Rusku, ale i v Evropě to je problém. Vy Češi jste si ovšem zvolili správnou cestu. Rozhodli jste se nepouštět si sem nadbytečné uprchlíky, kteří vtrhli do Evropy. Slované by se měli stát konsolidovaným faktorem globální historie.

LN: A k čemu takový faktor světu bude?

Právě slovanství v sobě uchovalo duchovně mravní osnovu lidské existence. To, co Evropa ztrácí, Slované udržují při životě. Evropa se žene za maximální tolerancí všeho, prosazuje úctu k invalidům, černochům i homosexuálům, ale přitom zapomněla, co je to rodina. Ovšem Slované to stále považují za dominantní předpoklad existence. I když i nás se snaží nakazit těmito výdobytky Západu. Takže na bedra Slovanů je naložena obrovská odpovědnost –zachránit před ďáblem celé lidstvo. Jak jsem mluvil s českými delegáty, myslíme v jednom jediném systému.

LN: Česká společnost ale není úplně zajedno v pohledu na naši příslušnost ke slovanství, na toleranci k homosexuálům a jiným rasám. Její část dokonce vidí své místo spíš v euroatlantickém prostoru…

V Rusku je to ještě horší! Třetina společnosti si myslí, že musíme bojovat za slovanské kulturní hodnoty, třetina je ochotná běžet se staženými kalhotami za těmi vašimi západními hodnotami. A třetina jsou lidé, kteří se uzavírají uvnitř svých rodin, izolují se od společnosti, nechodí k volbám.

LN: Máme my Slované, například Češi, Rusové, Slováci a Ukrajinci, něco společného?

Češi, jako nikdo jiný ve slovanském světě, jsou vnitřně propojeni s Německem. Vždyť jste žili s Němci v jednom státě. Ale vidíte, co se stalo! Češi se nerozhodli být Němci. Češi se naopak odhodlali zůstat Čechy a pro společný stát si vybrali jiné Slovany – Slováky! To znamená, že ve vašich duších zvítězilo slovanství. Slované jsou a musejí být morálním a sociálněpolitickým lékařem Evropy! Pokud bych měl hovořit o mentalitě, vidím jeden zásadní rozdíl, který nás i vás odlišuje například od Germánů – slovanský duch. A to znamená, že u nás pocit spravedlnosti dominuje nad zákonem. A v německé duši zákon vždy dominuje nad spravedlností.