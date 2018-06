Slušní lidé reagovali přirozeně. Nemyslím si, že se křesťané mají nechat vždy urážet, říká Benda

PRAHA Divadelní hra, při které Ježíš sexuálně napadá muslimku, je podle poslance Marka Bendy (ODS) urážlivá a porušila několik zákonů. Řekl to v nedělním vysílání pořadu Partie na TV Prima. Podle Bendy se autoři hry dopustili například hanobení státní vlajky a náboženství.

„Zákon byl porušen v řadě případů. Nemyslím si, že v takové podobě, kdy by se jednalo o přestupky,“ uvedl Benda. Divadelní hru přitom popsal jako cílenou provokaci. „Je to urážlivý obraz,“ podotkl.

Poslanec si ale zároveň nemyslí, že by se celý incident měl řešit formou trestního práva. „Pokládám to poměrně za nešťastné. Ani jedna strana by se neměla obracet na policii. K žádným strkačkám ani napadání tam nedošlo,“ řekl Benda pro server Lidovky.

Přestupková komise totiž v současnosti prověřuje, zda členové hnutí Slušní lidé svým průnikem na jeviště nespáchali přestupek. Trestní oznámení podala senátorka Eliška Wagnerová, podle které se hnutí dopustilo výtržnictví. Na policii se obrátili i Slušní lidé, kteří chtějí, aby bylo prověřeno údajné zneuctění české vlajky během představení.



Poslanec Benda v protestu, kdy skupina lidí vylezla na pódium a bránila v pokračování představení, příliš velký problém nevidí, narušitelé, tedy hnutí Slušní lidé, v němž se objevují pravicoví radikálové, prý na provokaci autorů divadelní hry reagovali přirozeně. „Na nikoho nezaútočili, s nikým se nepoprali. Byl to protest lidí, kteří si zjevně řádně koupili lístky a protestovali způsobem, který je odpovídající dané hře. Nemyslím si, že se křesťané mají nechat vždy a za všech okolností urážet, protože jsme přece ti slušní,“ popisuje Benda.



Podle něho se jedná o provokaci z obou stran. Zatímco Slušní lidé protestovali během představení, autoři hry prý měli takovou reakci čekat. „Oni s tím kalkulují a záměrně to dělají. Kdyby tam (do inscenace) nevkládali takové provokace, tak ty hry nikoho zajímat nebudou,“ řekl Benda.

Divadelní hra ‚Naše násilí a vaše násilí‘ bosensko-chorvatského režiséra Olivera Frljiče, tématizující střet Evropy s imigrační krizí, byla už dříve předmětem veřejné živé diskuze mezi umělci, duchovními i politiky.

Situace vyvrcholila 26. května v Brně, kdy inscenaci hry narušilo 19 členů tamějšího kontroverzního hnutí Slušní lidé. Protestující vtrhli na jeviště a na pár minut zastavili představení, což vyvolalo kritiku veřejnosti.