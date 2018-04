Sorosova nadace prý podlehla tlaku Orbána a odchází z Maďarska

VÍDEŇ/BUDAPEŠŤ Nadace amerického finančníka maďarského původu George Sorose Open Society Foundation (OSF) oznámila odchod z Maďarska. Napsala to ve čtvrtek agentura APA s odvoláním na zprávu, která vyjde v pátek v rakouském deníku Die Presse. List svoji informaci zveřejnil s odvoláním na centrálu OSF v New Yorku. Podle ní chce nadace sídlo odbočky přesunout z Budapešti do Berlína, kde by měla být nová filiálka otevřena v létě.