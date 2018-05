Soud odpustil Alžířanovi poslední rok a půl trestu za vraždu dívky

PRAHA Soud odpustil Alžířanovi Nuarímu Zirukímu zhruba jeden a půl roku vězení, který mu zbýval k tomu, aby si v Česku odpykal 12,5 roku za vraždu mladé ženy. Muž nyní bude neprodleně vyhoštěn ze země. Rozhodnutí pražského městského soudu je pravomocné. Odsouzený v roce 2001 zasadil v Praze své bývalé přítelkyni 44 ran nožem, poté uprchl do Dublinu. Dopaden byl o sedm let později.

Zirukí byl nejprve odsouzen v nepřítomnosti jako uprchlý. Po jeho vydání do Česka se musel proces v roce 2008 opakovat, výše uloženého trestu však zůstala stejná. Muž opakovaně a neúspěšně žádal o dřívější podmíněné propuštění z vězení, nyní žádal o upuštění od zbytku trestu.



Odsouzený vrah v úterý uvedl, že ho vše velmi mrzí. Tvrdil, že před 17 lety, kdy vraždu spáchal, byl jiný člověk. „Chci na to zapomenout, chci začít znovu. Bude mě to trápit do konce života,“ řekl soudu dvaačtyřicetiletý Zirukí.

Jeho advokátka Michaela Dvořáčková soudu doložila, že je v kontaktu se svou rodinou i alžírským velvyslanectvím, které mu pomůže zajistit odjezd ze země. Rezervovány má letenky, v domovské zemi zajištěné ubytování a práci. S návrhem na odpuštění zbytku trestu souhlasil i státní zástupce Petr Boš, i když připustil, že Zirukí spáchal závažný čin brutálním způsobem.

Předseda senátu Tomáš Durdík uvedl, že byly splněny všechny zákonné podmínky k tomu, aby byl odsouzenému zbytek trestu prominut. Zdůraznil, že si Zirukí odpykal většinu trestu a jeho pokračování by nemělo výchovný a nápravný charakter, což je jeho hlavním účelem. Podle Durdíka by naopak bylo spíše represí. Ve zdůvodnění také soudce vyzdvihl kladné hodnocení odsouzeného, které předložila Vězeňská služba. Muž při pobytu ve vězení obdržel 17 kázeňských odměn a ani jednou nebyl trestán.

Zirukí bude umístěn do vyhošťovací vazby. Na cestě do jeho domovské země ho budou doprovázet policisté.

Vrah se se svou budoucí obětí, českou studentkou Vysoké školy ekonomické, seznámil v roce 1996 při jejím tréninkovém tanečním pobytu v Londýně. Dívka si později našla jinou známost v Praze, což Alžířan neunesl a v lednu 2001 ji v pražském bytě ubodal. Poté jí sebral telefon a hodinky, takže odsouzen byl vedle vraždy i za krádež. Usvědčily ho mimo jiné snímky z fotoaparátu nalezeného na místě činu, které prokázaly, že tam s dívkou v den vraždy byl.

Podle tohoto případu vznikl jeden z dílů populárního televizního seriálu Případy 1. oddělení. Ten rozkrývá některé kauzy, které v minulých letech řešilo oddělení pražských kriminalistů zabývajících se vraždami a násilnou trestnou činností.