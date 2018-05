Soud zprostil obžaloby muže, který skoro uškrtil svou přítelkyni. Hrozilo mu až 20 let

BRNO Krajský soud v Brně ve středu zprostil muže obžaloby z pokusu o vraždu v Doloplazech na Prostějovsku, obžalovaný podle spisu téměř uškrtil svoji přítelkyni. Chtěla, aby si našel byt a více se osamostatnil od rodičů. Muž se k činu přiznal, hrozilo mu až 20 let vězení.

Soud ho ale ještě odpoledne obžaloby zprostil a muže pustil z vazby, podle rozsudku muž činu dobrovolně zanechal a čin se nestal. Žena nemá ani žádné následky. Rozhodnutí soudu není pravomocné, státní zástupkyně se na místě odvolala.



Dvaačtyřicetiletý muž svoji partnerku podle obžaloby téměř uškrtil loni 3. srpna. Nejdříve ji chtěl na pohovce, kde spali, zadusit polštářem, to si ale rozmyslel a začal ji škrtit rukama. Žena se bránila, posléze ale upadla do bezvědomí. Podle státní zástupkyně Ivety Eichlerové nebyl následek fatální jen náhodou. Podle obžaloby se muž domníval, že se s ním jeho přítelkyně chce rozejít.

Muž se k činu přiznal, uvedl, že svého činu lituje, a omluvil se. Podle něj po něm přítelkyně chtěla, aby si našel byt v Prostějově, aby se osamostatnil od rodičů, a on to nezvládl. Ten den, kdy se to stalo, se na byt měli jít podívat. Škrtit ji začal po 02:00. „Ona se začala bránit, škrábala mě, volala o pomoc. Když se přestala bránit, dal jsem ruce pryč. Pak se probrala a já jí podal telefon, aby zavolala policii,“ řekl před soudem obžalovaný. Uvedl také, že se už několik let léčí na psychiatrii, bere léky na uklidnění.

Poškozená žena čin popsala obdobně. „Ucítila jsem, jak mi sahá na krk. Nejdříve jemně, pak silněji, ale nebylo to nic surového, nechápala jsem to. Pak přidal na síle. Bránila jsem se, chtěla jsem se uvolnit. Pak jsem cítila, že už nemám sil se bránit a že asi dojde k tomu konci. To už jsem ztratila vědomí,“ uvedla žena. Podle ní se sblížili asi před třemi lety, kdy se do obce přistěhovala. On po čase začal bydlet u ní, ale jeho rodiče, kteří na muže měli vliv, s tím nesouhlasili. I proto chtěla, aby si našel byt v Prostějově, který by pak sloužil oběma.

Podle odůvodnění předsedy senátu Tomáše Kurfiřta muž činu dobrovolně zanechal a žena nemá ani žádné následky. Soud tak nemohl postupovat jinak, než muže obžaloby zprostit a pustit ho z vazby. Hlavní líčení podle rozpisu mělo pokračovat ještě ve čtvrtek.