Soukup u Zemana na pódiu? Důkaz podjatosti, míní syndikát novinářů, vysílací rada je krátká

PRAHA Generální ředitel televize Barrandov a moderátor diskuzí s prezidentem Jaromír Soukup byl jedním z těch, kteří se v sobotu objevili mezi nejbližšími spolupracovníky a příznivci Miloše Zemana. Podle Syndikátu novinářů jde o důkaz podjatosti stanice, oficiální vysílací rada ale konat nemůže. Soukup to za nevhodné nepovažuje.

Miloš Zeman se při své vítězné řeči na pódiu po opětovném zvolení obklopil lidmi, kteří mu dělali společnost i při sčítání výsledků v prezidentském salónku. Podle jeho slov šlo o ty, kteří ho přišli do volebního štábu pozdravit. On sám je následně požádal, aby šli na pódium s ním.

Ve vybrané společnosti, v níž se ocitli politici Tomio Okamura (SPD) a Milan Chovanec (ČSSD), generální ředitel polostátního energetického gigantu ČEZ Daniel Beneš nebo zpěvák Daniel Hůlka, nechyběl také mediální magnát Jaromír Soukup.



Miloš Zeman se svými nejbližšími během svého projevu.

Přítomnost muže, který mimo jiné moderoval jednu z prezidentských volebních debat, v úzkém Zemanově okolí, vyvolala otázku, zdali by měl žurnalista takto otevřeně podporovat určitého kandidáta. Jednou ze zákonných povinností provozovatele televizního vysílání totiž je, aby dbal na zásady objektivity a vyváženosti.



Podle Adama Černého, předsedy Syndikátu novinářů, však Soukupova účast v Zemanově volebním štábu svědčí o opaku.



„Přítomnost ředitele a majitele jedné televizní stanice a zároveň moderátora debat mezi nejbližšími spolupracovníky a stoupenci vítěze voleb ukazuje na jednoznačnou podjatost stanice,“ sdělil serveru Lidovky.cz Černý.

Závěr kampaně, zejména pak z hlediska televizních debat, podle jeho slov nebyl ze strany některých stanic úplně nestranný, což tato skutečnost jen podtrhuje.

RRTV: Soukromé aktivity jsou jeho věc

Syndikát ovšem může tuto skutečnost pouze kritizovat a poukázat na ni, žádné jiné pravomoci nemá. Na objektivitu a vyváženost televizí dohlíží Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Ta se ale ze zákona může zabývat pouze odvysílaným obsahem, nezasahuje preventivně. Proto k incidentu nemůže zaujmout žádný postoj.



„Jaké má kdo soukromé aktivity, je jeho věc, pokud se to neprojeví ve vysílání. Že někdo projevuje své afinity, ještě neznamená, že se to ve vysílání musí objevit, ale pochopitelně taky může. My jsme schopni to zanalyzovat, ale teprve na základě analýzy vysílání,“ uvedl pro Lidovky.cz Ivan Krejčí, předseda RRTV.



Právě nynější podoba zákona se ale podle Černého ukazuje jako nedostatečná. Umožňuje totiž řešit porušení pravidla až zpětně, což v případě voleb ztrácí účinek. „To znamená, že kampaň je ovlivněná a nedá se to vrátit nazpátek,“ řekl Černý, vědom si toho, že zákon byl formulován tak, aby nedošlo k pocitu případné cenzury.

Soukup: Barrandov je nestranný

Sám Jaromír Soukup je přesvědčený, že jeho sobotní návštěva pražského Top Hotelu nebyla nemístná.

„Proč by to nebylo vhodné, jsem vlastník mediálního domu, kde pan prezident měl každý týden rozhovory,“ komentoval Soukup svou účast pro Českou televizi.

Prezident Miloš Zeman v předvolební diskuzi na TV Barrandov s moderátorem Jaromírem Soukupem.

„Pokud se mě ptáte, jestli vystupuji nestranně v našich pořadech, tak vystupuji. Televize Barrandov se chová nepochybně nestranně,“ dodal vzápětí.





Jaromír Soukup ovšem nebyl jediným novinářem, který Zemanovi po skončení voleb otevřeně vyjadřoval podporu. V těsné blízkosti prezidenta se na pódiu objevila i Soukupova podřízená Alexandra Mynářová, moderátorka televize Barrandov a zároveň žena hradního kancléře Vratislava Mynáře. Ta se ve společnosti Zemanových podporovatelů vyskytovala i během předvolebních debat.