Kulinární atrakce Večeře v oblacích (ale pořádají se i obědy) se pořádají ve 40 zemích světa a zúčastnily se jich již desítky tisíc zájemců. Tradičně největším zážitkem je večeře při západu slunce.

A jak oběd, který proběhne 6. září ve 14.20, pro dva vyhrát? Stačí odpovědět na jednoduchou otázku: Kolikrát už se v Praze (v Riegrových sadech) akce Dinner in the sky konala? Své odpovědi posílejte do neděle 26. srpna. Ze správných vybereme vítěze.