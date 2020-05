Argumentů proti dohrání sezony moc nebylo, říká šéf fotbalové ligy Svoboda

Praha Dvě vítězství zažil během úterý šéf fotbalové ligy Dušan Svoboda. Dotáhl svou snahu k tomu, aby soutěž mohla znovu začít. A také dostal od profesionálních klubů důvěru na další čtyři roky. „Nejsem v euforii. Jsem rád, že máme možnost sezonu dohrát, ale vím, že nás čeká složité období,“ řekl.

Fotbal vyhrál první bitvu.

Státní orgány i kluby během dvou dnů schválily podmínky, za jakých lze letošní ročník dohrát. Začne se za necelé dva týdny.

„Jestli máme z něčeho respekt, tak z příští sezony. Musíme se na ni připravit, na současnou situaci se připravit nedalo. Nikdo nečekal, co všechno se může stát. Jako by během přestávky mezi poločasy ve vápně vyrostl strom. Taky to nečekáte,“ říká Svoboda, jenž byl na další čtyři roky zvolen předsedou Ligové fotbalové asociace (LFA), která první a druhou ligu řídí.

Pro dohrání bylo třináct ze šestnácti klubů, Opava, Zlín a Karviná se hlasování zdržely. Čekal jste tak hladký průběh Ligového grémia?

Tak čekal... Věřil jsem, že argumenty pro dohrání sezony jsou silné. Proti jich moc nebylo.



Které byly proti? Našel se sporný moment?

Pořád se opakuje jedna otázka. Co se stane, když se některý z hráčů nebo členů realizačního týmů nakazí?

A co tedy stane?

Na tuhle otázku jsem dostal odpověď poprvé v pondělí odpoledne. Víme, že jeden dva případy neznamenají automatickou karanténu pro celý tým. Ale může k tomu dojít. Nemůžu mluvit o věcech, které nejsou v moji kompetenci. Tohle si bude řešit krajská hygienická stanice. Máme opatření, aby k plošným opatřením ve fotbale nedocházelo. Situace v zemi se zlepšuje, ale nikdo neví, co bude za dva týdny. Nemůžu pořád odpovídat na dotazy, co bude, když...?

Když se nakazí víc hráčů, liga se nejspíš nedohraje.

Sezona je složitá, učíme se s tím virem žít. Věříme, že to zvládneme. Ale taky v současném v režimu nelze hráče držet nekonečnou dobu. Někdy se opatření musí uvolnit. Když po nákaze budou plošné karantény, nedohrajeme ani příští sezonu.

Jak to bude s testováním hráčů?

První půjdou Teplice a Liberec, které čeká zápas už v sobotu 23. května. To je jasné. Každopádně výsledky druhého testu chceme mít k dispozici čtyřiadvacet hodin před zápasem.

Zápasy se budou hrát bez diváků. Kdy se na tribuny fanoušci vrátí?

To jsou otázky na docenta Maďara a profesora Prymulu. Máme nějaké signály, že čísla, kolik osob bude moci být na stadionu, se budou zvyšovat. Pět set, později tisíc... Ale nikdo nám ani neznačil, že by se otevřely plné kapacity tribun. To se může být až do Vánoc

Pro hráče a realizační týmy máte nastavena jasná pravidla. Co pro rozhodčí, které nezajišťuje LFA, ale Fotbalová asociace ČR?

Máme dohodu, že rozhodčí budou testováni před každým zápasem. Jsou přece jen v jiném režimu, nejsou to profíci, mají svá civilní zaměstnání.

Budou fungovat videorozhodčí, které dosud dohlíželi na pět z osmi zápasů z každého kola?

Ano, není důvod nic měnit.

Pokud se sezona nedohraje, nebude vyhlášen mistr, nikdo nesestoupí. Ale co když lídr tabulky bude například dvě kola před koncem mít nedostižný náskok a pak dojde k předčasnému ukončení soutěže kvůli zhoršení epidemiologické situace v zemi. Bude mistrem?

Tuhle variantu jsme probírali a konečné pořadí určit nelze. Dokážeme si představit variantu, že se dohraje skupina o titul, ale ne skupina o záchranu. Pak bychom mistra vyhlásili. Ale nejde to udělat po 33. kole, i když bude mít sedm bodů náskok.

Někteří hráči mají smlouvy jen do 30. června, jiným končí ve stejný datum hostování. Mohou se vrátit do mateřského klubu a hrát?

To nejde. Po přestupy a hostování musí být otevřeno přestupní okno. A to tentokrát bude až od 3. srpna.

Mohou kluby svým hráčům na hostování zakázat hrát za soupeře po 30. červnu?

Dohodli jsme se, že nikdo nikoho stahovat nebude, že kluby k sobě budou solidární. Jsme schopní se rozumně domluvit. Neumím si představit, že by někdo někomu zakázal hrát.

Máte představu, kdy by mohla začít příští sezona?

V druhé polovině srpna.