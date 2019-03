Brazilci byli nechutní a atmosféra bohužel komorní, stěžoval si střelec jediného českého gólu

PRAHA Stal se prvním českým střelcem po Tomáši Skuhravém, který vstřelil gól Brazilcům. Davida Pavelku sice první reprezentační gól hodně těšil, náladu mu však zkazila prohra 1:3. A mrzelo ho, že českému týmu víc nepomohli diváci, kteří jako by zapomněli fandit.

„Viselo to ve vzduchu proti Slovákům a na Ukrajině. Říkal jsem si, že už by to tam konečně mohlo spadnout. I v Turecku mám hodně šancí, ale góly nedávám, takže jsem rád a je to příjemné,“ poznamenal Pavelka po zápase ke svému prvnímu zásahu v národním týmu.

Davide, zdálo se, že můžete jít ještě blíž ke gólmanovi. Proč jste se rozhodl vypálit zpoza vápna?

Nebyl jsem rozhodnutý, ale pak jsem si uvědomil, že obráncům za sebou asi neuteču, protože jsou fakt rychlí. Navíc míč byl trochu rozskákaný, zkusil jsem to a naštěstí to tam zapadlo.

Česká obrana stíhá brazilské míčové kouzelníky.

Takže to je vaše životní trefa?

Proti Brazilcům já ani kluci už moc gólů asi nedáme, takže si toho vážím. Je to příjemné, ale z pohledu týmu to nemělo větší význam, takže jsem vstřelil asi už důležitější branky.

Proč Brazilci podle vás zápas otočili?

Byly to dva rozdílné poločasy. V tom prvním jsme je zaskočili aktivní hrou a zvládali jsme jejich napadání dobře jako tým. Dařilo se nám držet vysoký blok. Škoda, že jsme ke gólu nedotáhli ještě jeden brejkový moment. Zápas se pak mohl vyvíjet úplně jinak. Na druhou stranu je důležité říct, že to nebylo naším střídáním. Brazilci na první půli dobře zareagovali, změnili hru a pak prokázali kvalitu.

V prvním poločase však byli neviditelní. Nepodcenili vás tak trochu?

Možná. Ale to není náš problém. A jestli to tak bylo, měli jsme jim vstřelit ještě jeden gól. Pro nás je dobré, že se nám dařilo hrát to, co jsme chtěli. A že jsme se na hřišti cítili dobře.

Dá se nějak porovnat hra Brazilců oproti Angličanům?

Bylo to hodně podobné anglické hře. I když Anglie to měla více postavené na automatismech a nacvičených šablonách, u kterých víte, že když je zkusí, tak to zvládnou, protože mají obrovskou kvalitu. Brazilci hrají více intuitivně. V soubojích jeden na jednoho jsou víc nechutní. Třeba Coutinho se mi hodně líbil. Jeho práce s balonem, to je něco, s čímž se člověk moc nesetkává. Nechci tvrdit, že by to s nimi bylo něčím specifické, ale když víte, že na vás jde jeden z jejich hráčů a má více možností, jak situaci vyřešit, tak je to nepříjemné.

Nezklamala vás po parádním představení českých fanoušků v Anglii atmosféra dnes v Edenu?

Byl plný dům, což je dobře, i když na tento zápas se lidi spíš přišli jen podívat. Po Anglii jsme cítili velký závazek fanouškům, abychom se jim naším výkonem omluvili. Atmosféra byla trochu komornější, než jsme čekali. Bohužel, ale to my už neovlivníme. Jsme rádi, že byl plný stadion, což nebývá vždycky a myslím si, že jsme si to nakonec všichni užili.