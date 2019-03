Nemáme se za co stydět. Brazilci si s námi místy nevěděli rady, těší kouče Šilhavého

Kouč Brazilců Tité: Češi nás nenechali hrát naší hru Nezaskočilo vás Češi svou hrou v první půli? Zas tak překvapení jsme hrou Čechů nebyli, věděli jsme o síle Čechů. Češi nás ale zaskočili svou akresivitou v dobrém slova smyslu a tím jak bojovali. Měli jsme problémy s tím, že nás Češi nepustili k naší hře a byli to naopak oni, kdo tvořil hru. Co se změnilo s vaší hrou ve druhé půli? Češi nás nechali hrát naší hru na míči, už nediktovali tolik tempo a díky tomu jsme otočili skóre zápasu. Co říkáte na hru Gabriela Jesuse, který výrazně hru vašeho týmu oživil? Gabriela jsme do zápasu postavili až ve druhé půli, protože se mu v sobotu proti Panamě (1:1). Dneska mi ale ukázal, že je to správný hráč pro náš tým.