KOMENTÁŘ: Mizerná kulisa v Edenu. Lidé přišli, přesto atmosféra chyběla

PRAHA Bubny v rytmu samby, brazilské tanečnice, vzpomínky na vzájemné zápasy s Českem, potažmo Československem. Podle toho, jak vypadala atmosféra před stadionem hodinu před přátelským zápasem s Brazílií, se zdálo, že stejná, ne-li lepší, bude také během samotného zápasu. Jaký omyl.

Stadion v Edenu nebyl ani vyprodán, což je velice podivné vzhledem k tomu, že přijela nejpopulárnější reprezentace na světě. A především proto, že na české území přijeli Brazilci po dlouhých 63 letech. Diváci navíc sice Sinobo Stadium opticky sice takřka zaplnili, atmosféra však byla po celý duel více než komorní, čehož si všiml i střelec jediného českého gólu David Pavelka.



„Na tento zápas se lidi spíš přišli jen podívat. Po Anglii jsme cítili velký závazek fanouškům, atmosféra byla trochu komornější, než jsme čekali. Bohužel, ale to my už neovlivníme,“ uvedl první Čech, který se trefil po téměř třiceti letech do sítě Brazilců.

Jaký to protiklad ke zmíněnému pátečnímu kvalifikačnímu zápasu ve Wembley proti Anglii, kde šest tisíc nabuzených českých fanoušků vytvořilo hostujícímu týmu takřka domácí atmosféru, protože neúnavně fandili už před zápasem a pak i po celý jeho průběh až do konce, přestože Češi prohráli ostudně 0:5.

Jenže v Praze proti Brazilcům nepomohlo ani to, že Češi vyhráli první poločas 1:0 a měli i opticky více ze hry. Fanoušci se pořádně ozvali, až když vsítil právě Pavelka v 37. minutě úvodní branku, a to byl jediný moment, kdy je kromě úvodního nástupu na hřiště a závěrečného hvizdu bylo slyšet. Řada z nich ani do konce nevydržela a pospíchala domů.

Ano, ani jeden z týmů zhruba do 70. minuty nepředváděl pohledný fotbal, ale divák u televize přesto očekával, že to ti v aréně rozbalí. Zvlášť když na stejném stadionu předvedli příznivci Slavie proti Seville doslova fanouškovský koncert, který hráče vybičoval k senzačnímu obratu v prodloužení a tím i postupu do čtvrtfinále Evropské ligy.

Vedení české reprezentace by si proto co nejdříve mělo položit dvě stěžejní otázky. Zda fanoušky, kteří by byli schopní aktivně podporovat národní tým po celý průběh zápasu, neodradila vysoká cena vstupenek, které byly rozděleny do tří hladin za 990, 1990 a 2490 korun.

A především proč nedávno založený fanklub fotbalové reprezentace, který měl na Brazílii přednostní právo na nákup více než dvou tisícovek vstupenek, nebyl vůbec slyšet. Byl tam vůbec?

Vždyť kotel s bubnem, který by fanouškům udával rytmus, má každý minimálně prvoligový klub. Tak proč chyběl na tak podstatném zápase v české historii? A navíc. Jak je možné, že takový fanouškovský kotel složený z fotbalových příznivců z celé republiky zvaný Vlajkonoši vytváří dobrovolně, tedy není podporovaný FAČR, velmi dobrou kulisu u zápasů fotbalové reprezentace do 21 let?

Škoda, mohla to být v pondělí v Edenu mnohem větší sláva.