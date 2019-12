Cenné zkušenosti, miliony i renomé. Slavia zanechala v pohárové Evropě velkou stopu

Praha Spousta získaných zkušeností, zvýšené sebevědomí, které podporovali trenéři všech tří velkoklubů, a k tomu v přepočtu 463 milionů korun. To je jen několik pozitiv pro fotbalisty Slavie, které plynou z účasti v základní skupině Ligy mistrů.

A to se ještě do kolonky příjmů nezapočítaly bonusy za podíl na prodeji televizních práv, bonus za tzv. pořadí podle účinkování v pohárech za uplynulých deset let, výtěžek ze vstupného a přes 300 milionů korun, jež sešívaní získali za srpnový prodej Alexe Krále do Spartaku Moskva.



I když Slavia získala ve skupině smrti jen dva body, a tím tak nevylepšila už tak letošní bídný přísun bodů všech českých týmů v evropských pohárech do národního koeficientu, v tuto chvíli se nachází na svém maximu.

„Když řeknu, že Slavie neuspěla, budu za náfuku, který si myslí, že má porážet Barcelonu a Inter. A když řeknu, že uspěla, lidi si řeknou, že jsem blázen, protože jsme nikoho neporazili. Odpovím jinak: Byl to důležitý test, během kterého jsme si něco ověřili,“ prozradil sportovní ředitel klubu Jan Nezmar.

Nyní je ale potřeba se zeptat, zda je současná forma opěvované Slavie stropem a nebo se může ještě zlepšovat. Jedna věc Pražanům do karet nehraje. Kvůli zmíněnému klesajícímu národnímu koeficientu bude v budoucnu čím dál těžší se mezi evropskou smetánku opět dostat a sbírat další potřebné zkušenosti.

Proti Slavii jde i fakt, že nemůže donekonečna a za každou cenu držet v kádru největší opory - záložníky Tomáše Součka, Petera Olayinku, Petra Ševčíka a gólmana Ondřeje Koláře, o něž je v Evropě největší zájem.

A to, že tito hráči možná dosáhli svého vrcholu a měli by odejít za „lepším“, aby se mohli ještě posunout, si uvědomuje i Nezmar. „Cítím, že se Slavia ocitla na hraně. A je strašně důležité si říct: Kam dál? Spousta hráčů došla na vrchol a je nutné se rozhodnout. S citem, abychom se nepřeklopili špatným směrem.“

Právě on spolu s trenérem Jindřichem Trpišovským a především šéfem klubu Jaroslavem Tvrdíkem musí přes Vánoce vyřešit, zda a kolik hvězd v zimě prodat. A také to, koho z nabitého kádru pustit pryč, protože na jaře sešívaní nebudou hrát na dvou frontách a hráči by tak neměli potřebné vytížení.



Nejvíc se mluví o lídrovi týmu Součkovi, za něhož pražský celek po postupu do základní skupiny Ligy mistrů dostal z Ruska nabídku za neuvěřitelných 500 milionů korun, čímž by překonal i nejvyšší částku za hráče z české ligy, za níž Dortmund v roce 2000 získala ze Sparty Tomáše Rosického. A nyní se hovoří o tom, že by nyní tuto částku byla schopna uhradit právě Borussia, úterní soupeř Slavie, které vstřelil Souček gól.

„Loni i v létě jsme se shodli, že ještě není pravý čas na přestup. Ale teď víme, že Suk (Souček) ve Slavii už lepší nebude, že tu nepřekročí svůj stín. Už nám pomohl dost a má na to, aby udělal ještě další krok. Jen si nemyslím, že to bude za půl miliardy. Mě těší, že jsme posunuli hodnocení české ligy a reálně můžeme pomýšlet na to, že hráče prodáme za šest až osm milionů eur (160 až 220 milionů korun), výjimečně za víc,“ myslí si Nezmar.

„Pokud někdo odejde za patnáct až dvacet (přes 500 tisíc korun), bude to naprostý extrém. Když přestoupí a bude hrát ve čtvrtém pátém týmu italské ligy, za rok může odejít do Juventusu třeba za čtyřicet milionů eur. Itálie by mu hodnotu zvedla, ale teď hraje v Česku a náš trh má své limity,“ dodal sportovní ředitel sešívaných.

Když se mluví o velkolepých prodejích, mezi fanoušky Slavie se easto skloňují také příchody. Tvrdí, že kdyby jejich milovaný klub měl v útoku gólového zabijáka, v Lize mistrů by měl o šest bodů víc a postoupil by do play off. Mluví se o Michaelu Krmenčíkovi z Plzně, Nikolaji Komličenkovi z Mladé Boleslavi či Slovinci Andraži Šporarovi ze Slovanu Bratislava. Na místo zraněného stopera Davida Hovorky by pak v zimě měl přijít nadějný polský obránce Przemyslaw Wisniewski z Górniku Zabrze.

Soubor Jindřicha Trpišovského se však chce prezentovat spíše týmovým pojetím, fyzickou převahou a vysokým presinkem než individuálními schopnostmi útočných hvězd. A především udržet svou výkonnost. „Slavia už růst asi úplně nemůže. Podle mě je čas klub stabilizovat a pokusit se ho udržet na úrovni, na kterou jsme se dostali. Bylo by naivní si myslet, že v českých podmínkách vybudujeme něco, co by se blížilo top klubům, se kterými jsme se potkali,“ uzavřel smířlivě Nezmar.

Jedno je však jisté. Hlavní tvůrce posledních úspěchů Trpišovský chce u týmu pokračovat. Mluví se o tom, že chce v klubu vydržet ještě minimálně další čtyři roky. A pokud nezmění názor, Slavie v dalších měsících stagnovat nebude. Otázkou však je, pokud by v klubu zůstal i tehdy, kdyby se z klubu rozhodli odejít kvůli ochladnutím vztahů mezi Čínou a Českem vlastníci klubu.