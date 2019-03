PRAHA Evropská fotbalová unie UEFA představila fotbalový míč, s nímž se bude hrát kvalifikace o EURO 2020. A balon, který bude hrát hlavní roli například v pátečním duelu ve Wembley mezi Anglií a Českem, vzbudil obrovskou pozornost mezi fanoušky.

„ Co to má sakra být? S tím se bude hrát volejbal? Nebo s tím chcete hrát fotbal pro krátkozraké?“ To jsou nejčastější reakce překvapených diváků.

Co na nový míč říkáte vy? A co teprve čeští fotbalisté...