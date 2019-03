Vrba: Ještě že jsem hlasoval sám pro sebe, jinak bych Trpišovského neporazil

PRAHA Vtipný, usměvavý a především nezvykle upovídaný. Tedy pravý opak toho, jak Pavel Vrba působí na tiskových konferencích a při rozhovorech, který se jeho týmu nepovede. Takový byl kouč Plzně na pondělním vyhlášení Fotbalisty roku 2018, na kterém už poosmé ovládl anketu Trenér roku, díky čemuž se o jeden triumf vzdálil od Karla Brücknera a je tak rekordmanem v této anketě.

„Ještě že jsem hlasoval sám pro sebe,“ vtipkoval Vrba na tiskové konferenci poté, co zjistil, že na trenéra Slavie Jindřicha Trpišovského porazil o pouhé tři body.

„To je samozřejmě sranda. Každý si může samozřejmě ověřit, že to tak není, že jsem pro sebe nehlasoval. I když je jasný, že už teď jsem vám vytvořil všem titulky,“ pokračoval v úsměvné náladě.

Pak ale už ve vážné náladě dodal, že těsné výsledky ankety souvisí s tím, že těsný byl na podzim i souboj mezi Slavií a Plzní o čelo ligové tabulky.

(Zleva) David Lischka, Pavel Vrba, Tomáš Vaclík a Kateřina Svitková s trofejí v anketě Fotbalista roku 2018.

„Vyrovnanost vyplývá z toho, že Slavia byla úspěšná. Pro Jindru Trpišovského je to ocenění za to, co momentálně dokázal se Slavií. Já vyhrál kvůli tomu, že jsme získali titul a postoupili do Champions League, kde jsme uhráli sedm bodů, což pro nás byl historický úspěch,“ vypočítával Vrba.



Rozesmála ho i otázka, zda si osm trofejí někam skladuje. Vrba pohotově odpověděl, že ocenění pro Trenéra roku musí vždy po vyhlášení odevzdávat zpět pořadatelům.

„Já žádné poháry nemám. Oni mi ho vždycky jen půjčí na dvě minuty, já si ho chytnu a až budu odcházet, tak ho uložím do krabice a tím to končí. Nikdo zatím nevymyslel, že by mi dali nějaký menší, abych si mohl někam vystavit,“ poznamenal Vrba.



„Když jsem ho vyhrál asi popáté, tak jsem říkal: ‚Jediná možnost, jak ho uzmout, je, že spadnu, rozbiju ho a pak si vezmu tu rozbitou část. Ale jestli budou všichni trenéři tak opatrní jako já, tak vydrží ještě hodně dlouho,“ smál se.

Karel Brückner.

Pozastavil se pak nad tím, že osmým triumfem za posledních devět let překonal i úspěšného reprezentačního kouče Karla Brücknera. Odmítl se s ním totiž srovnávat.



„To není správné přirovnání. Nechtěl bych se přirovnávat k panu Brücknerovi, který toho dokázal strašně moc na mezinárodní úrovni,“ pravil rozhodně Vrba.

„Dovedl národní mužstvo k medailím, k obrovským úspěchům. Z tohoto pohledu to není správné přirovnání, protože on toho dokázal daleko víc než já,“ snažil se zůstat pokorný.

Otevřeně pak hodnotil i o tom, že podle něj není spravedlivé hodnotit hráče i trenéry za kalendářní rok.

„Říkal jsem to už několikrát, soutěž by měla být sestémem podzim-jaro a ne jaro-podzim, protože si myslím, že by se měl oceňovat výsledek za sezonu. Z tohoto pohledu je anketa poněkud zvláštní,“ nebral si servítky Vrba.

„Úspěchy se totiž vždycky počítají po jarní části soutěže, ať už jde o národní mužstvo nebo klubová úroveň. Mělo by se to hodnotit podle výsledků, které jsou pro fanoušky důležitější,“ doplnil kouč, který v prosinci oslavil 55. narozeniny.

I proto počítal, že musí ještě deset let pracovat, než se dostane do důchodového věku.



„Ještě mám pár let do důchodu, takže musím pracovat. Rád bych ještě zažil Ligu mistrů, to je naprosto mimořádná soutěž,“ prozradil svou motivaci Vrba.



„Vážím si každého úspěchu s Plzní z období, které začalo někdy před osmi, devíti lety a šli jsme výrazně nahoru. Snažíme se tým doplňovat mladými. Někteří hráči v Plzni zůstávají, někteří stárnou a podle nějakých názorů měli dávno skončit kariéru. Jsem rád, že se tomu brání a fanoušky Plzně utvrzují v tom, že fotbal hrát umí,“ dodal Vrba.