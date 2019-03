Nejprve se bál o kariéru, pak o život. ‚Museli mi rozříznout hruď a zlomit kosti,‘ říká Lischka

PRAHA S kapitánem Jablonce Tomášem Hübschmanem se po pondělním vyhlášení ankety Fotbalista roku 2018 smál dlouhé minuty od ucha k uchu, samý úsměv na tváři měl David Lischka i během přebírání trofeje pro Talent roku.

To vše svědčí o tom, že se jednadvacetiletý stoper Severočechů pět týdnů po operaci srdce připravuje na návrat k profesionálnímu fotbalu. „Žádný sen není nedosažitelný,“ říká stálý člen základní sestavy reprezentace do 21 let.

Lednová zdravotní prohlídka u něj odhalila nedomykavost srdeční chlopně, jež mu zhatila přestup do pražské Sparty a minimálně na půl roku jej připravila o možnost hrát fotbal. Přitom měl v nízkém věku rozjetou kariéru na jedničku.

Na jaře 2018 byl jedním z nejdůležitějších hráčů Jablonce, který tehdy vedl ligu. Severočeši i díky tomu postoupili přímo do základní skupiny Evropské ligy, kde hrál Lischka rovněž prim.

(Zleva) David Lischka, Pavel Vrba, Tomáš Vaclík a Kateřina Svitková s trofejí v anketě Fotbalista roku 2018.

Po prvním přípravném zápase v dresu Sparty však zdravotní prohlídka odhalila, že má Lischka vrozenou srdeční vadu.



Proto musel okamžitě s fotbalem skončit a v únoru podstoupil operaci, při níž se mu lékaři pokusili potíže se srdcem odstranit.

„Už se cítím hodně dobře. Po operaci to bylo v nemocnici náročné, nebylo to úplně příjemné. Ale teď, pět týdnů po operaci, je to mnohem lepší,“ uvedl Lischka s tím, že stále nemá jasno, zda bude moci v profesionálním fotbale pokračovat.

„Myslím, že hned dvanáctý den po operaci jsem šlapal na kole a šel pomalu do zátěže. Teď rehabilituju, dávám se dohromady. Vše snad jde podle plánu, vyvíjí se to dobře. Ale ještě mě čekají vyšetření, kde se definitivně potvrdí, jaká bude má budoucnost,“ dodal.

Už samotná operace přitom byla velice náročná.

„Mám rozříznutou celou hruď, doktoři mi šli až k srdci, museli mi i lámat kosti. Pak mi to sdrátovali dohromady. Po operaci jsem ale nebyl moc pohyblivý, postupem času se to zlepšilo. Operace se také povedla, vyhráno ještě úplně nemám. Čekají mě další vyšetření, sám nevím, na čem jsem,“ uvedl Lischka.

„Stoprocentně mi doktoři nic neslíbili. Na operaci jsem šel, abych měl nějakou naději, dál bojoval, že se dostanu zpátky na hřiště. Uvidíme, jak to všechno zvládne mé srdce,“ doplnil.

Nejhorší chvíle však prožíval, když se o svém srdečním problému dozvěděl. Dřívější prohlídky totiž žádné potíže neodhalily.



„Lhal bych, kdybych řekl, že jsem všechno zvládl úplně v pohodě. Nebylo to příjemné období. Bál jsem se, operace srdce je jedním z největších zásahů do organismu. Zažíval jsem takové nahoru dolů, ale měl jsem kolem sebe moc dobré lidi. Společně doufáme, že to dotáhneme do úspěšného konce,“ věří Lischka.

„Přitom ono už to na začátku vypadalo, že bych měl končit s fotbalem. V některých nemocnicích mi řekli, že to na kariéru moc nevypadá. Pak se ale objevil pan doktor Štěpán Černý. Dal mi nějakou naději, takže jsem podstupoval další vyšetření. Díky němu tady dneska stojím s tím, že bych fotbal ještě mohl hrát,“ těší jej.