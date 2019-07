Druhý pokus trenéra Jílka. Prostor pro zlepšení je velký, říká před zápasem s Jabloncem

Praha Fotbalisté Sparty vstoupili do prvoligové sezony domácí porážkou 0:2 se Slováckem a nečekané selhání se Pražané pokusí alespoň částečně napravit v zápase druhého kola proti Jablonci, který sehrají v sobotu opět na Letné

Sparťané při soutěžním debutu trenéra Václava Jílka herně propadli, od Slovácka dvakrát inkasovali už v úvodní půlhodině a v součtu s letní přípravou nevyhráli už počtvrté za sebou. Navíc v těchto čtyřech duelech dali jediný gól.

„Pro nás to není ani tak o tom hledat skuliny a slabá místa Jablonce, ale spíš o tom soustředit se na náš výkon a hledat prostor pro zlepšení, který je velký. Věřím, že zápas bude vypadat úplně jinak,“ prohlásil kouč Jílek.

Naopak Jablonečtí odstartovali nový ročník úspěšně, když doma zdolali 2:0 Bohemians 1905 díky dvěma trefám Jana Matouška, hostujícího ze Slavie. Severočeši však porazili Spartu v jediném z posledních 17 ligových soubojů.



„My se musíme připravit na to, že to bude ještě jednou tak těžké, než když vstupovali do ligy proti Slovácku. Bylo by špatné, kdyby se hráči na takový zápas netěšili. Ale nejedeme si tam zahrát, čeká nás tam 90 minut práce a musíme zápas odehrát co nejkvalitněji,“ řekl jablonecký kouč Petr Rada, který v minulosti trénoval na Letné.