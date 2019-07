VIDEO: Vatajelu věnoval svůj gól Šuralovi. Bude mu patřit každá moje branka, vzpomínal v slzách

Vatajelu, jenž do Craiovy přestoupil na začátku července ze Sparty, v 54. minutě čtvrtečního utkání po přihrávce za obranu zvýšil na 2:0 pro domácí. Při oslavě se slzami v očích ukázal fanouškům tričko s fotografií sebe a Šurala v dresech letenského mužstva.

„Čekal jsem hodně dlouho, abych mu mohl věnovat gól. Byl to jeden z mých spoluhráčů, se kterým jsem si dobře rozuměl na hřišti i mimo něj. Byli jsme spolu u hodně branek,“ řekl Vatajelu při rozhovoru s televizí Digi Sport.

Craiova player Bogdan Vatajelu dedicated his goal against Sabail to former Sparta Prague teammate Josef Sural, who tragically lost his life earlier this year after a minibus carrying Alanyaspor players crashed. pic.twitter.com/G5oXJOKStk