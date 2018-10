Kouč Slavie si utahuje z Matouškovy autohavárie: ‚Asi bude muset bourat vždycky, aby dal gól‘

Kodaň Trenér fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský je známý jako bavič kabiny. Jeho poslední bonmot se mu ale nepovedl. Po vítězném čtvrtečním zápase Evropské ligy v Kodani (0:1) totiž na adresu střelce vítězného gólu Jana Matouška, který měl drobnou autonehodu při cestě na Letiště Václava Havla a málem nestihl let do Dánska, uvedl v nadsázce, že by měl bourat častěji.

„Jo, dobře, že to dopadlo takhle (že Matoušek stihl let), asi bude muset bourat vždycky, aby dal gól,“ smál se Trpišovský při rozhovoru s českými novináři po zápase.



Dvacetiletý supertalent českého fotbalu však ve středu při odletu do Kodaně tolik úsměvu na tváři neměl. Do letadla prý přiběhl na poslední chvíli.

„Jo, byly to nervy větší než u maturity. Fakt jsem se bál, že to vůbec nestihnu. Bylo dokonce v řešení i to, že bych letěl až další den. To by ale nebylo takový. „Naštěstí to byla lehká autonehoda, nic vážného.“

Tak snad se už budou Matouškovi autohavárie i přes nadsázku kouče Trpišovského nyní vyhýbat.