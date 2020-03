Letos by nejspíš zůstali doma, za rok může být vše jinak. Komu z Čechů prospěje odložení EURA?

Praha Úspěšná kvalifikace Jaroslavu Šilhavému ukázala, se kterými hráči může v národním mužstvu počítat. Současní i bývalí slávisté, opory jako Patrik Schick, Vladimír Darida, Tomáš Vaclík či Pavel Kadeřábek, ti všichni tvoří kostru reprezentace a pokud nedojde k něčemu mimořádnému, nominace na evropský šampionát by je neměla minout. Boj o zbývající místa se ale vzhledem k přesunutí turnaje na příští léto trochu zamotává.

„Základ týmu máme vyřešený. Budeme sledovat, jestli někdo nevyskočí, třeba mladí kluci, kdokoliv,“ nechal se na konci listopadu slyšet osmapadesátiletý trenér. O jeho důvěru by se za rok mohlo přihlásit hned několik fotbalistů, kteří by se letos mezi třiadvacítku vyvolených z různých důvodů nemuseli vejít. Národní tým dlouhodobě tlačí bota na postu stopera, kde se v posledních letech vystřídala celá řada hráčů. Na konci kvalifikace dostali střed obrany na starost Jakub Brabec s Ondřejem Čelůstkou a nevedli si vůbec zle.



Konkurenci pro oba by mohl představovat David Hovorka. Stoper pražské Slavie na podzim udivoval svými výkony na domácí i evropské scéně. Že umí uhlídat i nejobávanější evropské kanonýry, ukázal třeba na San Siru, kde si na něm vylámal zuby belgický tank Romelu Lukaku. Hovorka byl na nejlepší cestě do reprezentace, na konci října si ale v ligovém utkání s Plzní přetrhl přední zkřížený vaz v koleni a sezona pro něj skončila. Těžko odhadovat, v jaké formě se šestadvacetiletý odchovanec Sparty vrátí, zda bude i nadále působit tak dominantním dojmem. Pokud ano, Harry Kane a spol. se mají na co těšit.

Vydrovi pomohla zranění kolegů, Barákovi hostování

V létě roku 2018 se dočkal vytouženého návratu do Premier League. Matěj Vydra dorazil do Burnley s vizitkou nejlepšího střelce uplynulého ročníku Championship (druhá nejvyšší anglická soutěž, pozn. red.). Za dvě sezony u „Clarets“ ale odehrál jen třicet utkání, do drtivé většiny z nich navíc naskočil z pozice náhradníka. Trenér Sean Dyche je známý tím, že zápasové vytížení rozkládá mezi zhruba patnáct vyvolených a kolikrát ani nevyužije možnost všech tří střídání.

Vydra nedostatek příležitostí nenesl dobře. Vedení klubu navíc opakovaně odmítalo jeho uvolnění na hostování, kvůli nedostatečné herní praxi zároveň vypadl z národního týmu. Šance přišla až díky zdravotním problémům spoluhráčů z útoku. A sedmadvacetiletý rodák z Chotěboře ji chytil za pačesy. Parádní ranou, která ukončila jeho 511 dní dlouhé čekání na gól a zároveň byla vyhlášena nejkrásnějším gólem Premier League za měsíc únor, rozhodl klání se Southamptonem, o týden později se trefil také do sítě Bournemouthu.

Na jednu stranu má Vydra v nadcházejícím roce možnost ukázat, že do národního týmu patří, na tu druhou jej přerušení fotbalových soutěží musí mrzet. Rozehrál se totiž do skvělé formy, která by mu pozvánku na EURO třeba zajistila už letos. „S Burnley jsme navíc sedm zápasů v řadě neprohráli, byli jsme v dobrém rozpoložení. Ale zdraví je víc než fotbal nebo jiné sporty,“ uvedl v rozhovoru pro iSport.cz český útočník.

V podobné situaci se nachází také Antonín Barák. První sezonu v italském Udinese sice zakončil se solidní bilancí sedmi branek a čtyř asistencí, po zranění zad ale vypadl ze základní sestavy a do hry se dostával jen sporadicky. V lednu odešel rodák z Příbrami na půlroční hostování do Lecce. U prvoligového nováčka zatím odehrál kompletní porci pěti utkání a stihl se i střelecky prosadit. Momentálně ale musí Barák řešit úplně jiné věci než fotbal, stejně jako celá Itálie: „O sebe strach nemám, spíše se bojím o těhotnou přítelkyni. Museli jsme odložit květnovou svatbu. Utopili jsme v tom dost peněz, ale to teď není důležité.

A co mladí?

Povolávací rozkaz na EURO občas dostávají i talentovaní hráči, kteří ještě mezi dospělými naplno neprorazili, ale mají v sobě zajímavý potenciál a účast na velké akci pro ně může být motivací do další práce. Michal Bílek v roce 2012 takto ukázal na Vladimíra Daridu, příští rok by se podobné vzpruhy mohl dočkat teprve sedmnáctiletý Adam Hložek. Hráč pražské Sparty patří k největším klenotům českého fotbalu a podle posledních zpráv se o něj zajímá třeba čtvrtfinalista Ligy mistrů z Lipska, kde působí další reprezentant Patrik Schick.

„Adam je velký talent. Na to, kolik mu je, má skvělé fyzické dispozice, což je pro současný fotbal velice důležité. Zvládne hrát na více postech – na křídle, na hrotu i pod hrotem. Navíc nastupuje pravidelně, dělá postupné kroky. Může se stát, že v nominaci bude,“ řekl Jaroslav Šilhavý. Reprezentačnímu trenérovi jistě zamotaly hlavu i výkony Pavla Buchy. Šikovný záložník a jeden z nejproduktivnějších hráčů české nejvyšší soutěže minulý rok vyzrál v Mladé Boleslavi a po návratu do Plzně se ve čtyřech jarních kolech blýskl třemi brankami a třemi asistencemi.

Ještě silnější Anglie?

Roční odložení evropského šampionátu by mohlo způsobit zajímavé změny v nominaci prvního soupeře českého výběru. Anglii dozrává opravdu mimořádná generace, v Premier League se každou sezonu vyrojí celá řada nových talentů, kteří si říkají o pozornost trenérského štábu národního týmu. Do karet jim hraje i fakt, že kouč Gareth Southgate v minulosti vedl reprezentaci Albionu do jednadvaceti let. S mladými hráči pracuje velice rád a nebojí se jim v důležitých zápasech svěřit klíčovou roli.

„Garetha příští rok čekají příjemné starosti, určitě bude mít z čeho vybírat. Současná situace prospěje třeba Philu Fodenovi, který by mohl příští sezonu v Manchesteru City dostávat více prostoru, protože David Silva v létě z klubu odejde. Šance vzrůstají i v případě Masona Greenwooda. Od lidí z Manchesteru United se ke mně dostávají zprávy, že je jedním z největších talentů, jaké kdy vychovali,“ prohlásil bývalý hráč Tottenhamu či Liverpoolu a současný expert stanice SkySports Jamie Redknapp.

Na zlato z velké akce čeká Anglie od roku 1966. Příští rok vyšle na EURO mladý, ale zároveň neuvěřitelně silný tým, který musí mít ty nejvyšší ambice. Southgateova družina se navíc bude moci opřít o domácí prostředí. Všechny zápasy ve skupině odehraje ve Wembley, kde se uskuteční i obě semifinále a finále. A zrovna čeští reprezentanti by mohli vyprávět, jak obtížné je hrát před devadesáti tisíci fanoušky soupeře, kteří fotbal snídají, obědvají i večeří.