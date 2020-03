Posun Eura přijde vhod Anglii, která vyhlíží návrat ofenzivních opor

Praha Fotbalové ME se kvůli koronavirové pandemii o rok posouvá, což přináší komplikace pořadatelům, UEFA, reprezentacím i fanouškům. Například Anglii a Belgii však může částečně také těšit – jejich týmy by měly být silnější.

Začátek roku 2020 musel být pro anglického kouče Garetha Southgatea velmi těžký. Při skládání týmu pro blížící se Euro počítal s velkou ofenzivní silou v podobě Harryho Kanea či Marcuse Rashforda. Oba se však v té době zranili.



Nepříjemnosti kousal lodivod Three Lions těžko. O tři měsíce později se mu však dostalo pozitivnějších zpráv. „S Harrym počítáme. Podle informací, které máme, jde všechno dobře,“ tlumočil na začátku března Southgate pokrok v léčbě Kaneova natrženého zadního stehenního svalu.

Albion by tak jako tak na své soupeře v červnu zřejmě vyrukoval i s uzdraveným kapitánem. Jenže v jaké formě? Jak by vypadal Kane po téměř čtyřměsíční pauze? Byl by to ten obávaný stroj na góly, nebo jen jeho stín?

Harry Kane je kapitán a největší ofenzivní eso Albionu.

To už kouče Albionu nemusí trápit, neboť Evropská fotbalová unie kvůli pandemii nového typu koronaviru Euro o rok odložila. Angličané, kteří budou na šampionátu jedním z favoritů na medaili, tak mohou doufat, že se jejich kapitán zatím vrátí do své obvyklé síly.



Podobný scénář hrozil i dalšímu anglickému útočnému esu Rashfordovi, kterého souží problémy se zády, přestože také v jeho případě nastal znatelný pokrok.

„Jsem realista, opravdu. Harry a Marcus měli vážná, dlouhodobá zranění. Oba udělají vše, co je v jejich silách, aby nám byli v létě k dispozici,“ uvedl ještě před odložením turnaje opatrně Southgate.

Problém mohla představovat i možná absence talentovaného mladíka Calluma Hudsona-Odoie, který se nakazil právě koronavirem, kvůli němuž se ME posunulo.

Kvůli problémům se zády měl chybět i Rashford.

Obavy při skládání nominace však neměli mít jen Angličané. Do původního termínu letos od 12. června by se s velkou pravděpodobností nestihl uzdravit Eden Hazard, nejžhavější zboží letního přestupového okna. Belgický kanonýr zamířil z Chelsea za 100 milionů eur do Realu Madrid, kde se však dosavadní sezonou protrápil. Nakonec ho stihlo i vážné zranění kotníku, které jej mělo vyřadit z Eura.



Jenže vše je najednou jinak. Hazard se může v klidu doléčit a snít o tom, jak se příští rok na šampionátu spolu se svým bratrem Thorganem a dalšími hvězdami v národním týmu rudých ďáblů blýsknou.

Posun mistrovství Evropy je dobrou zprávou také pro stopera Bayernu Mnichov Niklase Süleho. Ten kvůli vážnému poranění kolenních vazů sice do světa hlásal, že by se rád vrátil před koncem probíhající sezony, na Euro by se však zřejmě kvůli nízké zápasové vytíženosti nepodíval.

Podobnou úlevu cítí i Ousmane Dembélé. Křídelník Barcelony patří ke stálicím francouzské reprezentace a díky posunutí ME může doléčit stehenní sval.

Komplikace pro starší?

Oddálení šampionátu naopak příliš nepotěší Itálii. V zemi, kterou sužuje koronavirus z evropských států nejvíce, nyní samozřejmě pomýšlí na fotbalové trable málokdo. Vzhledem k posunutému Euru však fanoušci squadra azzury musí připočítat další rok především svým defenzivním oporám. Leonardu Bonuccimu bude už 33 let, jeho parťákovi z Juventusu Giorgiovi Chiellinimu dokonce 37. Potěšit Italy může alespoň vize s uzdraveným mladíkem Nicolem Zaniolem.

Leonardo Bonucci je stálicí italské defenzivy.

Posunutý šampionát není pozitivem ani pro další vyzrálé fotbalisty. Olivier Giroud byl na posledním veleúspěšném mistrovství světa stěžejním článkem v sestavě francouzských šampionů, jenže příští léto mu bude už 34 let a jeho pozice v Chelsea není zrovna nejlepší. Podobně se cítí i Manuel Neuer, kterému se mezi tři tyče německého nároďáku tlačí opora Barcelony Marc-André ter Stegen.



A jásat nemůže ani druhý soupeř Čechů ve skupině. Stárnoucí opory Chorvatů v této sezoně nepředvedly takřka nic. Luka Modrič, držitel Zlatého míče za rok 2018, v Realu nenavázal na své předchozí výkony. Za očekáváním zaostával také Ivan Rakitič. Příští léto jim bude 35, respektive 33 let, a letošní Euro mělo být jejich posledním turnajem.