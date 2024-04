Real zvládl penaltové drama se City, postup do semifinále slaví i Bayern

Druhou semifinálovou dvojici tvoří Dortmund a Paris St. Germain. Úvodní zápasy jsou na programu 30. dubna a 1. května, odvety o týden později.

Real uspěl ve čtvrtfinále podvanácté v řadě, naposledy v této fázi skončil v sezoně 2003/04. Svému soupeři oplatil vyřazení v semifinále v minulé sezoně. City budou chybět mezi nejlepšími čtyřmi celky soutěže po třech letech.

Úvodní duel City s Realem nabídl tři branky v zahajovací čtvrthodině a diváci nečekali na gól dlouho ani tentokrát. Ve 12. minutě Vinícius Júnior našel před bránou osamoceného krajana Rodryga a ten nadvakrát překonal dalšího spoluhráče z brazilské reprezentace Edersona. Třiadvacetiletý útočník navázal na trefu z prvního zápasu a proti anglickým šampionům si připsal čtvrtý zásah v kariéře.

Vzápětí mohl srovnat Haaland, jenž trefil hlavičkou břevno. Manchester měl v dalším průběhu spoustu šancí, se všemi si ale poradil skvělý Lunin. Ukrajinský brankář inkasoval až v 76. minutě, kdy odražený centr Dokua dorazil zblízka pod břevno De Bruyne.

Kevin De Bruyne (druhý zleva) střílí gól a srovnává utkání proti Realu Madrid.

Belgický špílmachr v závěru selhal v další vyložené šanci, a tak souboj těchto dvou týmů stejně jako v semifinále před dvěma lety dospěl do prodloužení. Do něj už nenastoupil kanonýr Haaland, kterého nahradil Álvarez. Ani on ale nedokázal zužitkovat drtivou převahu domácích, kteří soupeře přestříleli 34:8.

V ojedinělé šanci hostů neuspěl ani Rüdiger, a tak musely rozhodnout penalty. Rozstřel zahájil gólem Álvarez a hned první pokus Realu Ederson zneškodnil Modričovi. Ve druhé sérii ale Lunin zůstal stát při Silvově střele doprostřed a následně vychytal i Kovačiče.

Zbývající střelci už se nezmýlili. V páté sérii skóroval v souboji gólmanů Ederson, záhy ho ale překonal střelou o tyč Rüdiger a Real navázal na semifinálový postup přes City ze sezony 2021/22.

Arsenal se k většímu tlaku nedostal a ani po 15 letech neukončil čekání na postup do semifinále. Hosté za celý zápas trefili prostor mezi třemi tyčemi jen třikrát a brankář Neuer si tak připsal rekordní 58. čisté konto v milionářské soutěži.

Bayern je v semifinále poprvé od sezony 2019/20, kdy soutěž ovládl. V minulých třech ročnících ve čtvrtfinále skončil. Arsenal v play off Ligy mistrů nezvládl dvojzápas proti bavorskému velkoklubu popáté za sebou.

Manchester City Manchester City : Real Madrid Real Madrid 1:1 (0:1) pen. 3:4 první zápas 3:3 - postupuje tým Real Madrid Góly:

76. De Bruyne Góly:

12. Rodrygo Sestavy:

Ederson – Walker (C), Dias, Akanji (112. Stones), Gvardiol – Rodri, De Bruyne (112. Kovačić) – B. Silva, Foden, Grealish (72. Doku) – Haaland (91. Álvarez). Sestavy:

Lunin – Carvajal (110. Militão), N. Fernández (C), Rüdiger, F. Mendy – Valverde, Camavinga, Kroos (80. Modrić) – Rodrygo (84. B. Díaz), Bellingham, Vinícius Júnior (103. Vázquez). Náhradníci:

Ortega, Carson – Aké, S. Gómez, Nunes, Bobb, Lewis. Náhradníci:

Arrizabalaga, F. González – Joselu, Ceballos, F. García, Güler. Žluté karty:

59. Grealish, 61. Gvardiol, 90. Rodri Žluté karty:

38. Carvajal, 90+4. F. Mendy Rozhodčí: Orsato – Carbone, Giallatini Přejít na on-line reportáž