Možnost pokračování fotbalových soutěží: Ligy se dohrají do července, v srpnu jen poháry?

Praha Zástupci fotbalových soutěží v Evropě si uvědomují, že snaha o jejich dohrání do konce června nemusí být kvůli koronaviru proveditelná. Proto pracují na nových variantách - dokončení ročníku je totiž absolutní prioritou.

Možné scénáře projednávali zástupci národních soutěží ve čtvrtek odpoledne, na videokonferenci sdružení Evropských fotbalových lig (European Leagues).

Píše se o nich ve zprávě Ligové fotbalové asociace (LFA) jednotlivým klubům, kterou redakce iDNES.cz získala. Kvůli pandemii nového typu koronaviru, jenž způsobuje onemocnění COVID-19, byly přerušeny téměř všechny soutěže včetně evropských pohárů, Euro bylo přesunuto na příští léto... A je třeba projednat následující kroky.

Ty dostala na starost speciálně vytvořená pracovní skupina, v níž jsou členové UEFA, European Club Association (ECA) a European Leagues.

LFA v dokumentu upozorňuje, že témata, o kterých české celky informuje, jsou stále rozebírána: čili nic zatím není odsouhlaseno. O některých bodech jednání už dříve psala zahraniční média včetně agentury Reuters.

Dušan Svoboda, předseda LFA.

Jedním ze zásadních bodů je návrh na prodloužení stávajícího ročníku. Vzhledem k aktuální situaci ve světě si fotbalové orgány uvědomují, že původní plán ukončit soutěže do 30. června se jeví jako téměř nereálný.



Třeba Fortuna liga, která je přerušena do odvolání, potřebuje pro dohrání sezony čtrnáct termínů. Jedenáct kol, dvě data pro baráž o nejvyšší soutěž, do kterých by spadl i zápas „prostřední“ nadstavbové skupiny o účast v Evropě. K tomu odložený duel Teplice - Liberec z 24. kola a dva termíny pro MOL Cup.

Podle Dušana Svobody, šéfa LFA, zrušení nadstavby nepřipadá v úvahu, to už je reálnější možnost ročník nedohrát vůbec, anulovat jej. Nikdo by nebyl mistr, nikdo by nesestupoval.

„Je to strašná představa a já věřím, že k ní nedojde. Ideální scénář je dohrát soutěž do konce června, ale existují i jiné varianty,“ prozradil Dušan Svoboda v rozhovoru pro Deník Sport. Potvrdil, že termín 30. června přestává být dogma. „Napříč Evropou se začínají zvažovat možnosti, jak dohrávat ligy i v červenci.“



Vznikl návrh o prodloužení všech soutěží – čili i Champions League a Evropské ligy – do konce července, případně až do začátku srpna. S tím, že by se národní i evropské klubové soutěže výjimečně hrály paralelně. Takže by se v aktuálně mimořádných okolnostech zápas české nejvyšší soutěže kryl s duelem Ligy mistrů a podobně.

Bořil dotírá na Martíneze.

Pochopitelně za předpokladu, že situace ohledně koronaviru vůbec umožní přerušené ligy znovu zahájit. Existuje i varianta, že by UEFA mohla rozhodnout o nedokončení stávajícího ročníku. Zmiňuje se, že tento verdikt by měly všechny ligy respektovat, jelikož problém s koronavirem je globální.



Konkrétní termín, kdy po uvolnění opatření můžou ligy opět začít, by UEFA nechala na jednotlivých národních soutěžích.

Srpen by pak byl vyhrazen pouze na kvalifikace evropských pohárů. Hrálo by se systémem víkend – středa – víkend,“ upřesňuje Svoboda. Na stejný režim by nejspíš najely i národní soutěže. „S tím počítáme. A nejspíš se bude hrát bez diváků.“

„Opětovné rozběhnutí soutěží se řeší i kvůli tomu, aby v tomto složitém období ECA pomohla klubům s financemi. Diskuse na toto téma jsou velmi živé,“ uvedl Andrea Agnelli, prezident Juventusu, v dopise, který získala agentura Reuters.

Pohárový srpen by měl proběhnout v nezměněném systému, UEFA navrhuje odehrát kompletní předkola na dvě utkání doma venku. Následovala by reprezentační přestávka, která je naplánovaná na 31. srpna až 8. září 2020. Veškeré fotbalové ligy v Evropě by podle aktuálně projednávaného návrhu odstartovaly v sobotu 12. září.

Evropský fotbal rovněž řeší, co se smlouvami: některým hráčům má totiž kontrakt vypršet 30. června 2020. Prodloužení ročníku by nicméně mělo znamenat změnu přestupního termínu, a hráči by tak měli mít možnost dohrát sezonu ve stávajících mužstvech.

Znění smluv chce celoplošně změnit Mezinárodní fotbalová federace (FIFA), nebude v nich platit datum, ale poslední utkání ročníku. Problém je však s jednotlivci, kteří už mají podepsaný kontrakt v novém klubu od 1. července.