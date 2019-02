Nejdražší brankář světa odmítl střídat. Jakou může mít kouč Chelsea vůbec autoritu?

LONDÝN Může mít trenér fotbalistů Chelsea v kabině ještě autoritu? Je chování brankáře Kepy Arrizabalagy tak nepřijatelné, že by s ním klub měl zatočit?

V poslední době prohrávala jeden zápas za druhým. 0:2 na Arsenalu, 0:4 v Bournemouth, 0:6 na Manchesteru City. V tabulce klesla až na šestou příčku.

A teď aby se fotbalová Chelsea propadla studem. Anglie řeší, jak se španělský gólman, kterého klub loni koupil v přepočtu za dvě miliardy, vzepřel trenérovi.

„Vůbec to nebyl záměr, v žádném případě jsem proti trenérovi jít nechtěl,“ zdůraznil Kepa.

„Jedno velké nedorozumění,“ tvrdil trenér Maurizio Sarri.

 - Have you EVER seen anything like it!?



Maurizio Sarri tries to substitute Kepa Arrizabalaga for Willy Caballero, but Kepa refuses to come off and Sarri is absolutely FURIOUS!  pic.twitter.com/Q81v6ry3Kk