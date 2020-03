Neuvěřitelná regenerace. Souček hlásí rychlý návrat, po zranění by mohl nastoupit už na Arsenalu

Klub na svém twitterovém účtu informoval, že má český záložník slušnou šanci být v sobotní zápasové nominaci. West Ham hraje v londýnském souboji na Arsenalu od 16 hodin.

„Pro nás velmi důležitý a těžký zápas. Arsenal nám jistě zatopí, ale věřím, že pokud navážeme na naše poslední výkony, můžeme se prosadit,“ prohlásil na páteční tiskové konferenci trenér Moyes.

Pro West Ham to bude třetí velký venkovní test po sobě. Proti Manchesteru City (0:2) neměl sebemenší šanci, proti Liverpoolu (2:3) už byl navzdory porážce mnohem důstojnějším soupeřem. Co ukáže v sobotu na Emirates Stadium?

 Team news



Soucek: Doing very well and he’s just about match-fit, very close and recovered quickly. He has a very good chance of being available tomorrow.



Yarmolenko: Back training, but not available this weekend.#ARSWHU pic.twitter.com/6ovIkDv05m