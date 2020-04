Pet neděl bez balonu je znát, žonglovat doma s toaleťákem je něco jiného, říká trenér Jablonce Rada

Jablonec Podle kouče Petra Rady je na jabloneckých fotbalistech v úvodu společného tréninku po skupinách znát, že se kvůli koronavirové pandemii museli v domácích podmínkách připravovat přes měsíc bez míče. Hráčům po návratu na trávník míč více odskakuje a problémy mají hlavně ti, kteří nejsou tak techničtí. Naopak kondičně všichni zvládají obnovený začátek přípravy bez problémů.

„Jestli hráčům více odskakoval balon? To víte, že jo, bylo to tam vidět. Ať chceme nebo ne, když pět neděl nemáte míč, já to vidím jako problém. Jestli žonglovali s toaleťákem, to je něco jiného. Jestli nemohli trénovat ve skupinkách, chodili běhat a možná jeden si šel zastřílet, tak je to hezké, ale těch pět neděl bez balonu je znát,“ řekl Rada ČTK.

S horší kontrolou míče se potýkají hlavně méně techničtí hráči. „U hráčů, kteří mají talent od boha, je to lepší. Po pěti nedělích to mají v noze, ti to neztratí. Ale u těch, kteří si to museli vymakat, vydřít pílí, tam je to složitější. Ale to není jen u nás, to je ve všech týmech. Obránci s tím mají větší problém než střední záložník,“ podotkl Rada.

„Když to přeženu, nemůže to být stejně znát na Plechatém (obránci) jako na Považancovi (záložník), který je technický. Trávník, Dočkal na tom taky budou lépe než jiní. Když budu dva měsíce chodit jen běhat a Láďa Vízek se mnou, přijdeme na hřiště, řeknou: udělejte slalom s balonem, tak mi uteče o 10 metrů. Protože on je fotbalista, má to od boha, zatímco já to mám vydřené,“ dodal jednašedesátiletý bývalý reprezentační obránce.

Fotbalisté se v pondělí mohli vrátit do tréninku ve skupinách jen při dodržení hygienických pravidel a navíc nesmějí přijít do kontaktu. Trenéři tak ordinují hlavně přihrávková a střelecká cvičení. Před tím, než se liga přerušená před polovinou března znovu rozběhne, zřejmě nebude možné hrát přípravné zápasy. Datum obnoveného začátku soutěže je nejisté.



„Věřím tomu, že to tak nebude, ale jestli budeme další měsíc trénovat bez kontaktu, problém to bude. Bez toho fotbal nejde stejně jako hokej, házená. Od ledna se odehrála jen čtyři mistrovská utkání. Jestli někdo řekne, že budeme trénovat v omezeném počtu bez kontaktů a pak na to půjdeme, to prostě nejde. Určitě to trochu bude znát,“ uvedl Rada. „Pokud se tam před vypuknutím ligy neumístí minimálně dvě přípravná utkání a minimálně dva a půl týdne normálních týmových tréninků, tak to bude trošku problém. Takovou pauzu nezažili ani ti, co hráli za války,“ dodal.

Fyzicky jablonečtí hráči úvod společné přípravy zvládají bez potíží, byť trenéři na začátek zvolili rozumné tempo. „Myslím, že jsme celkově dobře trénovaní, kluci si s tím poradili. Individuální plán, který jsme jim dali, byl dost náročný a všichni ho splnili. Samozřejmě je to něco jiného, když teď jdete na hřiště. Paradoxně takhle jsme nezačínali ani po zimě, máme na to šest neděl. Abychom do toho najednou vlétli a hned začali trénovat dvakrát denně, to je zbytečné,“ řekl Rada.

Teplotu hráčům před tréninkem na rozdíl od některých jiných klubů v Jablonci neměří. „Většina hráčů, tak 80 procent, mají rodiny. Určitě by nikdo neriskoval, že by byl nemocný a chtěl trénovat. Všichni jsou to mladí kluci, trénovaní a zatím jsou zdraví. Kéž by to vydrželo. Jediné možné pozitivum pro všechny kluby je, že vyléčily zraněné. A že když je to bezkontaktní, tak těch zranění by mělo být míň,“ dodal Rada.