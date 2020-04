Se Spartou válčil v Lize mistrů, pak si ošklivě zlomil nohu. Labant s trenéry Žiliny pracuje za pásem

Žilina V roce 1999 se stal nejlepším fotbalistou na Slovensku, do povědomí českých fanoušků se dostal působením ve Slavii i Spartě. V rudém dresu si také přivodil velmi ošklivé zranění, když se nešťastně srazil s Petrem Gabrielem a zlomil si nohu. Nyní Vladimír Labant během pandemie pomáhá u pásu v továrně.

„Je to práce na pásu, ale není to stereotypní, pokaždé jde o něco jiného,“ vysvětlil Labant pro Žilinský večerník svou práci v potravinářském podniku majitele Žiliny Jozefa Antošíka, kde trénuje výběr do 17 let.

„Nejen pro klub nastaly těžké časy a rádi jsme přiložili ruce k dílu na výpomoc. V továrně lidé vypadávají, protože se musí starat třeba o děti. Mně ani mým kolegům nedělá problém za ně zaskočit. Všechno špatné je pro něco dobré, možná si i lidé budou víc vážit každého vydělaného eura. Říkám otevřeně, že každého zaměstnance v továrně je třeba si vážit, dělají skutečně náročnou práci. Obdivuji tyto lidi,“ řekl Labant, jenž se Spartou čtyřikrát opanoval českou ligu.

Podaří se Žilině zastavit strmý pád?

MŠK Žilina se během koronavirové pandemie dostala do likvidace, sedminásobný mistr ligy rozdal výpovědi většině hráčů, kteří měli nesouhlasit se snížením platu o 80 procent.

„Tito hráči mají potenciál, to je bez debaty. Bude důležité, jaká nastane doba a jestli budou mít kluby peníze na nákup nových posil. O budoucnost těchto kluků se nebojím, víc mě spíš trápí solvence klubů v nejbližších měsících,“ popisuje Labant.

A o žilinské hráče už začíná být na trhu zájem. Současný trenér Plzně Adrián Guľa si už měl vyhlédnout dvě posily. Z celku, který obsadil po základní části ligy druhé místo se ztrátou deseti bodů na Slovan Bratislava, má chtít podle informací tuzemských médií přivést obránce Filipa Kašu a záložníka Miroslava Káčera.